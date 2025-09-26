FIFA y UEFA analizan excluir a Israel de sus torneos

Romina Scoglia, la argentina que corre 246 km en Grecia
La fondista de Zárate participa en el mítico Spartathlon, una ultramaratón de 246 kilómetros entre Atenas y Esparta que debe completarse en 36 horas sin detenerse.
La ONU pidió revisar la participación de equipos israelíes por la guerra en Gaza. La medida afectaría desde la Europa League hasta las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.Deportes26/09/2025GASTON PAROLA
La FIFA y la UEFA evalúan la posibilidad de excluir a Israel de todas las competiciones internacionales, en un contexto marcado por la guerra en Gaza y las tensiones políticas derivadas. Según informó The Associated Press, la propuesta cuenta con fuerte respaldo en la UEFA, donde 20 dirigentes se mostraron a favor de avanzar en la suspensión.
De concretarse, la medida tendría un impacto inmediato: el Maccabi Tel Aviv quedaría afuera de la Europa League, torneo en el que debutó con un empate 0-0 frente al PAOK. Además, la selección israelí, actualmente tercera en el grupo I de las Eliminatorias y con los mismos puntos que Italia, perdería sus chances de clasificar al Mundial 2026.
La decisión tiene un antecedente cercano. En 2022, Rusia fue excluida de la Copa del Mundo de Qatar debido a la invasión a Ucrania, lo que marcó un precedente sobre sanciones deportivas por conflictos bélicos.
El tema será debatido la próxima semana en un cónclave en Zúrich, donde la FIFA pondrá sobre la mesa la situación. Sin embargo, el organismo mundial enfrenta una disyuntiva: mientras que suele alinearse con la UEFA en decisiones de este tipo, el presidente Gianni Infantino mantiene una relación cercana con el mandatario estadounidense Donald Trump, uno de los principales aliados de Israel.
En paralelo, las protestas propalestinas también se trasladaron al deporte en Europa. Durante la Vuelta a España, la presencia del equipo Israel-Premier Tech generó incidentes en Pontevedra, donde la policía debió intervenir para contener manifestaciones que obligaron a modificar la llegada de una etapa.
