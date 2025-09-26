Cinco equipos definen su lugar en la final de la Primera Nacional

La Primera Nacional entra en su tramo decisivo y solo quedan dos boletos para disputar la gran final que otorgará el primer ascenso a la Liga Profesional. El otro ascenso se definirá a través del reducido, pero por ahora todas las miradas están puestas en los líderes de cada zona.

En la Zona A, el panorama se redujo a dos protagonistas: Deportivo Madryn, puntero con 57 puntos, y Atlanta, que lo sigue con 54. Ambos equipos se despegaron del resto —San Miguel, tercero, tiene 49— y serán los que peleen por el pasaje. La ventaja corre para el conjunto dirigido por Leandro Gracián, que cuenta con una diferencia de gol de +17 frente al +6 de los Bohemios, un factor clave en caso de igualdad.

Deportivo Madryn enfrentará este sábado a las 14 a Arsenal en condición de local, y cerrará como visitante frente a Colegiales.

Atlanta visitará el viernes a las 22 a Gimnasia y Tiro, y luego recibirá a Maipú.

En la Zona B, la definición promete mayor suspenso. Gimnasia de Mendoza lidera con 59 unidades y depende de sí mismo, aunque Estudiantes de Río Cuarto (56) y Estudiantes de Buenos Aires (55) lo siguen de cerca. Más atrás, con 54 puntos, aparecen Gimnasia de Jujuy y Deportivo Morón, que mantienen chances matemáticas pero necesitan resultados ajenos.

Gimnasia de Mendoza visitará el domingo a las 15.15 a Chacarita y luego recibirá a Defensores de Belgrano.

Estudiantes de Río Cuarto jugará en su casa ante Almirante Brown el domingo a las 19 y cerrará frente a Central Córdoba como visitante.

Estudiantes de Buenos Aires será local ante Colón el sábado a las 15.30 y más tarde visitará a Mitre.

La expectativa crece con cada fecha y el desenlace promete una definición apasionante para conocer a los equipos que se enfrentarán en la final por el ascenso directo.