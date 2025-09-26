Cinco equipos definen su lugar en la final de la Primera Nacional

Tiago Nunes: “La plata no compra nuestras cinco estrellas”
El DT de Liga de Quito celebró la clasificación a semifinales de la Copa Libertadores tras eliminar a Sao Paulo y destacó el corazón y la historia del club ecuatoriano.
A dos fechas del cierre, Deportivo Madryn y Atlanta pelean en la Zona A, mientras que en la B la definición está entre Gimnasia de Mendoza, Estudiantes de Río Cuarto y Estudiantes de Buenos Aires.Deportes26/09/2025GASTON PAROLA
La Primera Nacional entra en su tramo decisivo y solo quedan dos boletos para disputar la gran final que otorgará el primer ascenso a la Liga Profesional. El otro ascenso se definirá a través del reducido, pero por ahora todas las miradas están puestas en los líderes de cada zona.
En la Zona A, el panorama se redujo a dos protagonistas: Deportivo Madryn, puntero con 57 puntos, y Atlanta, que lo sigue con 54. Ambos equipos se despegaron del resto —San Miguel, tercero, tiene 49— y serán los que peleen por el pasaje. La ventaja corre para el conjunto dirigido por Leandro Gracián, que cuenta con una diferencia de gol de +17 frente al +6 de los Bohemios, un factor clave en caso de igualdad.
En la Zona B, la definición promete mayor suspenso. Gimnasia de Mendoza lidera con 59 unidades y depende de sí mismo, aunque Estudiantes de Río Cuarto (56) y Estudiantes de Buenos Aires (55) lo siguen de cerca. Más atrás, con 54 puntos, aparecen Gimnasia de Jujuy y Deportivo Morón, que mantienen chances matemáticas pero necesitan resultados ajenos.
La expectativa crece con cada fecha y el desenlace promete una definición apasionante para conocer a los equipos que se enfrentarán en la final por el ascenso directo.
El mediocampista español, campeón del mundo en 2010 y figura del Barcelona, confirmó que dejará la actividad al finalizar la temporada con Inter Miami.
El Pincha ganó 1-0 en los 90 minutos, pero cayó 4-2 en los penales. Rossi fue clave con dos atajadas y el Mengao se metió en semifinales de la Copa Libertadores.
El Pincha está obligado a ganar tras el 2-1 en la ida para meterse en semifinales de la Copa Libertadores, donde ya espera Racing.
La segunda fecha del torneo continental tendrá nueve encuentros este jueves, con acción en distintos estadios de Europa.
Con dos golazos y una asistencia, Lionel Messi lideró el 4-0 de Inter Miami sobre New York City y aseguró la clasificación a los Playoffs de la MLS.
El técnico argentino llegó a un acuerdo de palabra y asumiría en los próximos días en reemplazo de Roger Machado. Firmaría contrato hasta 2026.
Con el respaldo de Maximiliano Pullaro, presentaron a Gisela Scaglia y Pablo Farías como referentes de la nueva fuerza política.
El 4 de octubre se realizará un encuentro cultural con la ceramista Nám Nádo en el Centro Cultural, con inscripción gratuita y cupos limitados.
El ministro de Seguridad bonaerense aseguró que las torturas a Morena, Brenda y Lara fueron emitidas en un grupo cerrado de la red social. El autor es un narco peruano radicado en la Villa 1-11-14.
El organismo dará a conocer este jueves las cifras del primer semestre de 2025, con expectativas de una reducción que la ubique en torno al 30%.
Un hombre con dos pedidos de captura, uno por abigeato, fue detenido en una vivienda de Villa Cañás tras un operativo policial ordenado por la Fiscalía.
El Jardín San José de Villa Cañás realiza su proyecto “un plantín por un alimento” con apoyo municipal. Lo recaudado será destinado a Cáritas Parroquial.