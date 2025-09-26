Capturaron al “Colo” Cappelletti en Rosario

Ratifican perpetua por el femicidio vinculado de Federico Landriel
Un tribunal confirmó la condena a Juan José Ángel Domínguez por el crimen cometido en 2020 en Santa Isabel. El fallo remarcó el carácter de femicidio vinculado.
Tenía una recompensa de 20 millones de pesos. Estaba acusado de asociación ilícita y vinculado al juego clandestino en Rosario.Policiales 26/09/2025SOFIA ZANOTTI
Fernando Andrés “Colo” Cappelletti, de 30 años, fue detenido este jueves en Rosario por efectivos de Gendarmería Nacional. El operativo se realizó en las inmediaciones de Pellegrini y Colón, donde se encontraba uno de los prófugos más buscados por la provincia de Santa Fe.
Cappelletti estaba señalado como operador del juego ilegal en la ciudad y mantenía lazos con la organización narco Los Menores, en particular con Lisandro “Limón” Contreras. Su nombre había tomado notoriedad el 28 de agosto, cuando fue incluido en la lista de los diez más buscados de la provincia.
El Ministerio de Seguridad había ofrecido 20 millones de pesos de recompensa por datos que facilitaran su localización. “A cualquiera que vaya en contra de la paz social lo vamos a perseguir hasta encontrarlo”, había señalado la cartera al lanzar la iniciativa.
La captura se enmarca en una serie de operativos que permitieron en las últimas semanas detener a otros prófugos de alto perfil, como Gerardo “Dibu” Gómez en Avellaneda, Waldo Bilbao en Rosario y Ernesto Fabián Quintana, recapturado tras fugarse en 2023.
El trasfondo del caso remite a la caída de Leonardo Peiti, condenado en 2021 por liderar el juego clandestino en Rosario, Rafaela y Melincué. Su lugar fue ocupado por nuevos actores, entre ellos Cappelletti, cuya detención representa un golpe significativo a la red de apuestas ilegales en la región.
Un tribunal confirmó la condena a Juan José Ángel Domínguez por el crimen cometido en 2020 en Santa Isabel. El fallo remarcó el carácter de femicidio vinculado.
La mujer entregó a la policía una caja con 32 gramos de droga hallada en su casa. La Fiscalía dispuso la prohibición de contacto entre ambos.
En allanamientos simultáneos, la Policía Federal secuestró más de 800 pastillas de éxtasis, distintas drogas y dinero en efectivo. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia Federal.
La Policía detuvo a una mujer de 27 años y secuestró un arma, drogas y dinero en un operativo ordenado por la Justicia.
La policía secuestró dos hierros afilados en un operativo de patrullaje y trasladó a dos jóvenes a la Comisaría 12ª. Uno de ellos, menor de edad, quedó imputado.
El operativo se concretó en Recreo, donde se secuestró un arma de fuego y celulares. Por su captura ofrecían una recompensa de $25 millones.
El técnico argentino llegó a un acuerdo de palabra y asumiría en los próximos días en reemplazo de Roger Machado. Firmaría contrato hasta 2026.
Con el respaldo de Maximiliano Pullaro, presentaron a Gisela Scaglia y Pablo Farías como referentes de la nueva fuerza política.
El 4 de octubre se realizará un encuentro cultural con la ceramista Nám Nádo en el Centro Cultural, con inscripción gratuita y cupos limitados.
El ministro de Seguridad bonaerense aseguró que las torturas a Morena, Brenda y Lara fueron emitidas en un grupo cerrado de la red social. El autor es un narco peruano radicado en la Villa 1-11-14.
El organismo dará a conocer este jueves las cifras del primer semestre de 2025, con expectativas de una reducción que la ubique en torno al 30%.
Un hombre con dos pedidos de captura, uno por abigeato, fue detenido en una vivienda de Villa Cañás tras un operativo policial ordenado por la Fiscalía.
La segunda fecha del torneo continental tendrá nueve encuentros este jueves, con acción en distintos estadios de Europa.
El Jardín San José de Villa Cañás realiza su proyecto “un plantín por un alimento” con apoyo municipal. Lo recaudado será destinado a Cáritas Parroquial.