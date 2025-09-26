Capturaron al “Colo” Cappelletti en Rosario

Fernando Andrés “Colo” Cappelletti, de 30 años, fue detenido este jueves en Rosario por efectivos de Gendarmería Nacional. El operativo se realizó en las inmediaciones de Pellegrini y Colón, donde se encontraba uno de los prófugos más buscados por la provincia de Santa Fe.



Cappelletti estaba señalado como operador del juego ilegal en la ciudad y mantenía lazos con la organización narco Los Menores, en particular con Lisandro “Limón” Contreras. Su nombre había tomado notoriedad el 28 de agosto, cuando fue incluido en la lista de los diez más buscados de la provincia.

El Ministerio de Seguridad había ofrecido 20 millones de pesos de recompensa por datos que facilitaran su localización. “A cualquiera que vaya en contra de la paz social lo vamos a perseguir hasta encontrarlo”, había señalado la cartera al lanzar la iniciativa.

La captura se enmarca en una serie de operativos que permitieron en las últimas semanas detener a otros prófugos de alto perfil, como Gerardo “Dibu” Gómez en Avellaneda, Waldo Bilbao en Rosario y Ernesto Fabián Quintana, recapturado tras fugarse en 2023.

El trasfondo del caso remite a la caída de Leonardo Peiti, condenado en 2021 por liderar el juego clandestino en Rosario, Rafaela y Melincué. Su lugar fue ocupado por nuevos actores, entre ellos Cappelletti, cuya detención representa un golpe significativo a la red de apuestas ilegales en la región.