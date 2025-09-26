Flamengo eliminó a Estudiantes y jugará con Racing

Tiago Nunes: “La plata no compra nuestras cinco estrellas”
El DT de Liga de Quito celebró la clasificación a semifinales de la Copa Libertadores tras eliminar a Sao Paulo y destacó el corazón y la historia del club ecuatoriano.
El Pincha ganó 1-0 en los 90 minutos, pero cayó 4-2 en los penales. Rossi fue clave con dos atajadas y el Mengao se metió en semifinales de la Copa Libertadores.Deportes26/09/2025GASTON PAROLA
Flamengo se clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores tras superar a Estudiantes de La Plata en una vibrante definición por penales. El encuentro se jugó en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, donde el Pincharrata se impuso 1-0 en los 90 minutos, pero el Mengao se quedó con la tanda por 4-2 gracias a la gran actuación de Agustín Rossi.
El único gol del partido llegó sobre el final de la primera etapa, cuando Gastón Benedetti sacó un potente remate que dejó sin chances al arquero brasileño. Ese tanto igualó la serie tras el 2-1 conseguido por Flamengo en la ida en el Maracaná.
Durante el complemento, ambos equipos mostraron más cautela que ambición, por lo que la definición se estiró a los doce pasos. Allí, Rossi volvió a ser determinante: el arquero argentino atajó los remates de Benedetti y Santiago Ascacíbar, lo que permitió a Flamengo quedarse con la clasificación.
Con este resultado, el conjunto brasileño enfrentará en semifinales a Racing, que eliminó a Vélez. Estudiantes, en tanto, se despide del certamen con la frente en alto, tras un partido donde dejó todo para revertir la serie.
El mediocampista español, campeón del mundo en 2010 y figura del Barcelona, confirmó que dejará la actividad al finalizar la temporada con Inter Miami.
A dos fechas del cierre, Deportivo Madryn y Atlanta pelean en la Zona A, mientras que en la B la definición está entre Gimnasia de Mendoza, Estudiantes de Río Cuarto y Estudiantes de Buenos Aires.
El Pincha está obligado a ganar tras el 2-1 en la ida para meterse en semifinales de la Copa Libertadores, donde ya espera Racing.
La segunda fecha del torneo continental tendrá nueve encuentros este jueves, con acción en distintos estadios de Europa.
Con dos golazos y una asistencia, Lionel Messi lideró el 4-0 de Inter Miami sobre New York City y aseguró la clasificación a los Playoffs de la MLS.
El técnico argentino llegó a un acuerdo de palabra y asumiría en los próximos días en reemplazo de Roger Machado. Firmaría contrato hasta 2026.
Con el respaldo de Maximiliano Pullaro, presentaron a Gisela Scaglia y Pablo Farías como referentes de la nueva fuerza política.
El 4 de octubre se realizará un encuentro cultural con la ceramista Nám Nádo en el Centro Cultural, con inscripción gratuita y cupos limitados.
El ministro de Seguridad bonaerense aseguró que las torturas a Morena, Brenda y Lara fueron emitidas en un grupo cerrado de la red social. El autor es un narco peruano radicado en la Villa 1-11-14.
El organismo dará a conocer este jueves las cifras del primer semestre de 2025, con expectativas de una reducción que la ubique en torno al 30%.
Un hombre con dos pedidos de captura, uno por abigeato, fue detenido en una vivienda de Villa Cañás tras un operativo policial ordenado por la Fiscalía.
El Jardín San José de Villa Cañás realiza su proyecto “un plantín por un alimento” con apoyo municipal. Lo recaudado será destinado a Cáritas Parroquial.