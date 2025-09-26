Flamengo eliminó a Estudiantes y jugará con Racing

Flamengo se clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores tras superar a Estudiantes de La Plata en una vibrante definición por penales. El encuentro se jugó en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, donde el Pincharrata se impuso 1-0 en los 90 minutos, pero el Mengao se quedó con la tanda por 4-2 gracias a la gran actuación de Agustín Rossi.

El único gol del partido llegó sobre el final de la primera etapa, cuando Gastón Benedetti sacó un potente remate que dejó sin chances al arquero brasileño. Ese tanto igualó la serie tras el 2-1 conseguido por Flamengo en la ida en el Maracaná.

Durante el complemento, ambos equipos mostraron más cautela que ambición, por lo que la definición se estiró a los doce pasos. Allí, Rossi volvió a ser determinante: el arquero argentino atajó los remates de Benedetti y Santiago Ascacíbar, lo que permitió a Flamengo quedarse con la clasificación.

Con este resultado, el conjunto brasileño enfrentará en semifinales a Racing, que eliminó a Vélez. Estudiantes, en tanto, se despide del certamen con la frente en alto, tras un partido donde dejó todo para revertir la serie.