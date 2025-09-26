Sorpresa en Chaco por objeto metálico caído del cielo

Un inesperado hallazgo generó conmoción en la provincia de Chaco. En un campo privado de la localidad de Puerto Tirol apareció un objeto metálico de grandes dimensiones que cayó del cielo, lo que motivó la intervención de las fuerzas de seguridad.

Según detallaron fuentes policiales, se trataba de un cilindro de aproximadamente 1,70 metros de largo por 1,20 de diámetro, fabricado en fibra de carbono. La estructura presentaba un orificio de 40 centímetros en uno de sus extremos y un sistema de válvulas en el otro.

Personal de la Policía y de Bomberos montó un operativo especial en el lugar para asegurar el perímetro y evaluar el artefacto. Además, el cilindro tenía una inscripción con un número de serie, lo que abre la posibilidad de rastrear su origen.

Por el momento no hubo confirmación oficial sobre la procedencia del objeto, aunque especialistas consultados no descartan que se trate de un fragmento de un satélite o de equipamiento espacial que reingresó a la atmósfera.

El hallazgo despertó curiosidad entre los vecinos de la zona, que se acercaron para observar de cerca la escena, en tanto las autoridades continúan con las pericias correspondientes.