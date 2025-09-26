El Gobierno recompone reservas con compras por USD 700 millones

El Gobierno nacional comenzó a recomponer las reservas internacionales, luego de las fuertes ventas del Banco Central de la semana pasada para sostener el techo de la banda cambiaria.

Según cálculos del mercado, el Tesoro adquirió ayer cerca de USD 300 millones, lo que elevó el total de compras de la semana a unos USD 700 millones. El movimiento se dio en un contexto de fuerte liquidación del sector agroexportador tras la eliminación temporal de retenciones, que permitió ingresar alrededor de USD 2.000 millones hasta el momento.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó que ya se completó el cupo de USD 7.000 millones autorizado sin retenciones. De ese total, todavía restan por liquidar cerca de USD 5.000 millones, que deberían ingresar entre hoy y el lunes próximo, dado que el plazo máximo es de tres días luego de la presentación de las declaraciones juradas.

Con estas operaciones, las reservas cerraron ayer en USD 39.349 millones, frente a los USD 39.032 millones del día anterior. El Gobierno espera que en los próximos días el stock vuelva a superar los USD 40.000 millones.

El Tesoro aprovechó que el dólar mayorista se negoció por debajo de los USD 1.340, más de un 10% menos que el valor al que el Central había intervenido la semana pasada. De esta manera, busca contener la volatilidad y evitar que el tipo de cambio caiga por debajo de los $1.300, a la vez que se prepara para un escenario de menor oferta de divisas en octubre, cuando finalice la ventana de liquidación del agro.

El desafío, en la recta final hacia las elecciones legislativas del 26 de octubre, será mantener la estabilidad cambiaria en un contexto de tasas de interés más bajas y creciente demanda de dólares por parte de los ahorristas.