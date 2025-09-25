La pobreza cayó al 31,6%, el nivel más bajo desde 2018

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este jueves que la pobreza se redujo al 31,6% de la población durante el primer semestre de 2025, lo que implica una baja de 6,5 puntos porcentuales respecto del semestre anterior.

Se trata del nivel más bajo desde 2018, cuando la medición del segundo semestre arrojó un 27,3%. Un año atrás, en el mismo período de 2024, la pobreza había alcanzado el 52,9%, lo que refleja una fuerte disminución interanual.

En términos de hogares, el 24,1% se ubicó por debajo de la línea de pobreza. Dentro de ese grupo, el 5,6% está en situación de indigencia, lo que equivale al 6,9% de las personas.

El informe del organismo estadístico también precisó que la indigencia descendió 0,8 puntos en los hogares y 1,3 puntos en las personas respecto al semestre anterior.

Por su parte, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó que el principal desafío para el segundo semestre será el comportamiento de la inflación y el tipo de cambio. Según el relevamiento de expectativas del mercado (REM), podría producirse un desajuste cambiario tras las elecciones legislativas de medio término, con impacto en el precio de los alimentos y en los ingresos reales.