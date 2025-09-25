Partidos de hoy en la Europa League: horarios y sedes

La UEFA Europa League 2025/26 continúa este jueves con la primera jornada, que en su segundo día presenta nueve partidos en simultáneo. La competencia cuenta con 36 equipos y culminará el 20 de mayo de 2026 en el Beşiktaş Park de Estambul, Turquía.

Estos son los encuentros del día, con horarios de Argentina y sedes confirmadas:

Go Ahead Eagles vs FCSB | 13:45 | Estadio De Adelaarshorst, Deventer | ESPN 3

Lille vs Brann | 13:45 | Stade Pierre-Mauroy, Lille | ESPN 2

Stuttgart vs Celta de Vigo | 16:00 | MHPArena, Stuttgart | ESPN 3

Rangers vs Genk | 16:00 | Ibrox Stadium, Glasgow | Disney+

Ferencváros vs Viktoria Plzeň | 16:00 | Groupama Arena, Budapest | Disney+

Salzburgo vs Porto | 16:00 | Red Bull Arena, Salzburgo | Disney+

Utrecht vs Olympique Lyon | 16:00 | Stadion Galgenwaard, Utrecht | Disney+

Aston Villa vs Bologna | 16:00 | Villa Park, Birmingham | ESPN

Young Boys vs Panathinaikos | 16:00 | Stade de Suisse, Berna | Disney+

La transmisión completa del certamen se puede seguir en Argentina a través de Disney+, que ofrece diferentes planes de suscripción, además de las señales televisivas tradicionales de ESPN, ESPN 2 y ESPN 3.