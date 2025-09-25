Messi brilló y metió a Inter Miami en Playoffs

Estudiantes busca la remontada ante Flamengo en La Plata
El Pincha está obligado a ganar tras el 2-1 en la ida para meterse en semifinales de la Copa Libertadores, donde ya espera Racing.
Con dos golazos y una asistencia, Lionel Messi lideró el 4-0 de Inter Miami sobre New York City y aseguró la clasificación a los Playoffs de la MLS.
Inter Miami consiguió un triunfo clave en la Major League Soccer (MLS) al golear 4-0 a New York City en el Citi Field de Nueva York, un resultado que lo depositó directamente en los Playoffs de la temporada 2025.
La gran figura de la noche fue Lionel Messi, quien anotó dos tantos de gran factura y asistió con clase a Luis Suárez, su socio habitual, para el cuarto gol. El otro tanto lo marcó Baltasar Rodríguez, consolidando una actuación colectiva convincente del equipo dirigido por Javier Mascherano.
Con este resultado, “Las Garzas” sellaron su clasificación y se ilusionan con ser protagonistas en la recta final del torneo. Para Messi, fue otra jornada memorable en la MLS, reafirmando su peso decisivo en cada instancia.
El Citi Field se rindió ante el campeón del mundo, que volvió a mostrar todo su repertorio de talento y jerarquía. Ahora, Inter Miami aguarda por conocer su rival en la primera instancia de los Playoffs.
La segunda fecha del torneo continental tendrá nueve encuentros este jueves, con acción en distintos estadios de Europa.
El Millonario ganó ilusión con el gol de Maxi Salas, pero Palmeiras lo dio vuelta 3-1 en São Paulo y lo dejó afuera en cuartos de final.
El asturiano dejó entrever que podría dejar la Fórmula 1 al cierre de 2026 si Aston Martin logra ser competitivo con la nueva reglamentación.
La policía brasileña reprimió a los simpatizantes granates en el Maracaná, lo que demoró el inicio del segundo tiempo ante Fluminense por la Copa Sudamericana.
Los campeones del mundo volvieron al fútbol argentino y suman elogios, pero también críticas sobre un supuesto trato diferencial. Aguerre y Portilla alzaron la voz en la última semana.
El delantero del Barcelona fue elegido nuevamente como el mejor jugador sub-21 del mundo en la gala de France Football.
El accidente ocurrió a la altura de Carcarañá. El conductor resultó ileso y se trabajó en el lugar para contener el derrame de aceite y ordenar el tránsito.
Un evento con sabor, tradición y un mensaje de paz que promete duplicar la convocatoria del año pasado.
El ex Gran Hermano está internado en terapia intensiva tras un accidente de moto. Su expareja y su hermana pidieron una cadena de oración por su recuperación.
El técnico argentino llegó a un acuerdo de palabra y asumiría en los próximos días en reemplazo de Roger Machado. Firmaría contrato hasta 2026.
La titular del Fondo Monetario Internacional calificó de “excelente” el encuentro con el presidente argentino y destacó las reformas en marcha.
Desde su prisión domiciliaria, la expresidenta cruzó duramente a Javier Milei tras su reunión con Trump. Le achacó el endeudamiento, el “fracaso de la macro”.
Efectivos deben recorrer hasta 700 km para cumplir con sus turnos. Denuncian que el régimen 12x36 se convierte en tiempo de viaje y que las condiciones laborales distan de lo prometido.