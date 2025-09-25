Messi brilló y metió a Inter Miami en Playoffs

Inter Miami consiguió un triunfo clave en la Major League Soccer (MLS) al golear 4-0 a New York City en el Citi Field de Nueva York, un resultado que lo depositó directamente en los Playoffs de la temporada 2025.

La gran figura de la noche fue Lionel Messi, quien anotó dos tantos de gran factura y asistió con clase a Luis Suárez, su socio habitual, para el cuarto gol. El otro tanto lo marcó Baltasar Rodríguez, consolidando una actuación colectiva convincente del equipo dirigido por Javier Mascherano.

Con este resultado, “Las Garzas” sellaron su clasificación y se ilusionan con ser protagonistas en la recta final del torneo. Para Messi, fue otra jornada memorable en la MLS, reafirmando su peso decisivo en cada instancia.

El Citi Field se rindió ante el campeón del mundo, que volvió a mostrar todo su repertorio de talento y jerarquía. Ahora, Inter Miami aguarda por conocer su rival en la primera instancia de los Playoffs.