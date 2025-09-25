Villa Cañás avanza con mejoras en caminos rurales

El municipio ejecuta tareas de mantenimiento y colocación de tubos en la zona rural, buscando optimizar el tránsito y el escurrimiento del agua.

Villa Cañás25/09/2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
WhatsApp Image 2025-09-25 at 9.48.37 AM

La Municipalidad de Villa Cañás, a través de las Secretarías de Servicios Públicos y Obras Públicas, continúa con los trabajos en caminos rurales con el objetivo de garantizar una mejor transitabilidad.
WhatsApp Image 2025-09-25 at 9.48.37 AM (1)

Las tareas incluyen repaso y nivelado de trazas, además de la colocación de tubos de hormigón. En esta etapa, se instalaron nueve piezas —que suman un total de 9 metros— en el sector comprendido entre la “curva de Zallio” y Haras La Quebrada.
WhatsApp Image 2025-09-25 at 9.48.38 AM (1)

Estas intervenciones resultan claves para mejorar el escurrimiento del agua, prevenir anegamientos y asegurar un tránsito más seguro tanto para los vecinos como para la actividad agropecuaria.
WhatsApp Image 2025-09-25 at 9.48.38 AM

El intendente Norberto Gizzi remarcó la importancia de estas acciones: “El mantenimiento de los caminos rurales es clave no solo para la producción agropecuaria, sino también para los vecinos que a diario transitan y necesitan contar con accesos en buenas condiciones”. Asimismo, agradeció la colaboración de los productores rurales en el desarrollo de los trabajos.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias