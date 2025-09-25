Villa Cañás avanza con mejoras en caminos rurales

Auto Sur presentó en Villa Cañás sus planes para acceder a un Peugeot 0 km
Con propuestas flexibles y entregas aseguradas, la concesionaria busca acercar el sueño del auto nuevo a más familias de la región.
El municipio ejecuta tareas de mantenimiento y colocación de tubos en la zona rural, buscando optimizar el tránsito y el escurrimiento del agua.Villa Cañás25/09/2025SOFIA ZANOTTI
La Municipalidad de Villa Cañás, a través de las Secretarías de Servicios Públicos y Obras Públicas, continúa con los trabajos en caminos rurales con el objetivo de garantizar una mejor transitabilidad.
Las tareas incluyen repaso y nivelado de trazas, además de la colocación de tubos de hormigón. En esta etapa, se instalaron nueve piezas —que suman un total de 9 metros— en el sector comprendido entre la “curva de Zallio” y Haras La Quebrada.
Estas intervenciones resultan claves para mejorar el escurrimiento del agua, prevenir anegamientos y asegurar un tránsito más seguro tanto para los vecinos como para la actividad agropecuaria.
El intendente Norberto Gizzi remarcó la importancia de estas acciones: “El mantenimiento de los caminos rurales es clave no solo para la producción agropecuaria, sino también para los vecinos que a diario transitan y necesitan contar con accesos en buenas condiciones”. Asimismo, agradeció la colaboración de los productores rurales en el desarrollo de los trabajos.
El 4 de octubre se realizará un encuentro cultural con la ceramista Nám Nádo en el Centro Cultural, con inscripción gratuita y cupos limitados.
Un evento con sabor, tradición y un mensaje de paz que promete duplicar la convocatoria del año pasado.
Un motociclista resultó con lesiones de consideración tras un siniestro vial en la intersección de calle 56 y avenida 59. Fue derivado al Hospital Gutiérrez de Venado Tuerto.
Cristian Jakas, ingeniero mecatrónico de 26 años, diseñó un prototipo de ala fija capaz de identificar focos de incendio y realizar tareas de monitoreo rural y topografía.
Hasta el 30 de septiembre está abierta la inscripción y actualización de datos para el sorteo de viviendas. Este miércoles 24, desde las 10:30, un equipo de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo atenderá consultas en la Secretaría de Acción Social municipal.
El delantero del Barcelona fue elegido nuevamente como el mejor jugador sub-21 del mundo en la gala de France Football.
El accidente ocurrió a la altura de Carcarañá. El conductor resultó ileso y se trabajó en el lugar para contener el derrame de aceite y ordenar el tránsito.
Con un triunfo por 1-0 frente a Central Argentino, Juventud Unida de Santa Isabel logró el ascenso a la Primera División A de la Liga Venadense. El penal de Ivo Zamarini desató la fiesta en el Josefina S. de Rueda y marcó el regreso del club al lugar que sus hinchas sienten como propio.
Un evento con sabor, tradición y un mensaje de paz que promete duplicar la convocatoria del año pasado.
Desde las 21.30 en San Pablo, el Millonario buscará revertir el 1-2 de la ida ante el Verdão para seguir en la Copa Libertadores.
El ex Gran Hermano está internado en terapia intensiva tras un accidente de moto. Su expareja y su hermana pidieron una cadena de oración por su recuperación.
El técnico argentino llegó a un acuerdo de palabra y asumiría en los próximos días en reemplazo de Roger Machado. Firmaría contrato hasta 2026.
El asturiano dejó entrever que podría dejar la Fórmula 1 al cierre de 2026 si Aston Martin logra ser competitivo con la nueva reglamentación.