Taller de cerámica chaná en Villa Cañás

La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Cañás invita a participar de un taller de cerámica originaria del Litoral con cosmovisión Chaná, en el marco del proyecto “Voces que resuenan” y del mes del Respeto a la Diversidad Cultural.



El encuentro se llevará a cabo el sábado 4 de octubre, desde las 9 horas, en el Centro Cultural, y estará coordinado por la ceramista Nám Nádo, reconocida por su labor en la transmisión de saberes ancestrales.

Durante la jornada se compartirán conocimientos vinculados a las técnicas tradicionales y al valor cultural de la cerámica como parte de la identidad artesanal de la región.

La actividad es libre y gratuita, aunque con cupos limitados. Para participar, los interesados deben inscribirse previamente al 3462-367406 o acercarse personalmente al Centro Cultural, de lunes a viernes de 8 a 12 horas.