Mastantuono debutó en la red y entró en la historia del Real Madrid

Fernando Alonso condiciona su retiro a la temporada 2026
El asturiano dejó entrever que podría dejar la Fórmula 1 al cierre de 2026 si Aston Martin logra ser competitivo con la nueva reglamentación.
El argentino marcó su primer gol en la goleada 4-1 ante Levante y se convirtió en el cuarto futbolista más joven en anotar con el Merengue en LaLiga.
El Real Madrid extendió su andar perfecto en LaLiga con una clara victoria por 4-1 frente a Levante, en un encuentro que quedará en la memoria de Franco Mastantuono. El volante ofensivo argentino convirtió su primer gol con la camiseta blanca y se metió en una lista histórica de precocidad.
El partido comenzó con dominio visitante y un tanto de Vinícius Jr. que abrió el marcador. Minutos más tarde, Kylian Mbappé amplió la ventaja con un doblete que encaminó el triunfo. La gran noticia llegó a los 38 minutos de la primera etapa: Mastantuono definió tras un contragolpe rápido y selló el 2-0 parcial, su primer gol oficial con el Merengue.
Ese tanto le permitió al ex-River convertirse en el cuarto jugador más joven en marcar con Real Madrid en LaLiga, detrás de Alberto Rivera, Raúl y Endrick. A los 71 minutos, el técnico Xabi Alonso lo reemplazó por Aurélien Tchouaméni, tras un rendimiento completo que incluyó 48 intervenciones, un 89% de precisión en los pases y varias aproximaciones de peligro.
El descuento de Levante llegó a través de Eyong, aunque no alcanzó para alterar el dominio del visitante. Con esta victoria, el Real Madrid se mantiene en lo más alto de la tabla, mientras que Mastantuono suma confianza en su primera temporada en Europa.
La policía brasileña reprimió a los simpatizantes granates en el Maracaná, lo que demoró el inicio del segundo tiempo ante Fluminense por la Copa Sudamericana.
Los campeones del mundo volvieron al fútbol argentino y suman elogios, pero también críticas sobre un supuesto trato diferencial. Aguerre y Portilla alzaron la voz en la última semana.
El técnico argentino llegó a un acuerdo de palabra y asumiría en los próximos días en reemplazo de Roger Machado. Firmaría contrato hasta 2026.
Pablo Toviggino cuestionó al presidente por no asistir al encuentro con Gianni Infantino en Nueva York, donde se discutió el formato del Mundial 2030.
Desde las 21.30 en San Pablo, el Millonario buscará revertir el 1-2 de la ida ante el Verdão para seguir en la Copa Libertadores.
El delantero del Barcelona fue elegido nuevamente como el mejor jugador sub-21 del mundo en la gala de France Football.
La Academia parte con ventaja tras el 1-0 en Liniers y buscará sellar su pase en un Cilindro sin público visitante. El Fortín, con bajas sensibles, llega motivado y sueña con la remontada.
Cristian Jakas, ingeniero mecatrónico de 26 años, diseñó un prototipo de ala fija capaz de identificar focos de incendio y realizar tareas de monitoreo rural y topografía.
Catorce jugadores de seis clubes de la región integran la nómina que se prepara para disputar el torneo provincial en Venado Tuerto bajo la conducción de Enzo Guzmán.
La mujer entregó a la policía una caja con 32 gramos de droga hallada en su casa. La Fiscalía dispuso la prohibición de contacto entre ambos.
Donald Trump manifestó su apoyo total a la reelección presidencial de Javier Milei durante la Asamblea General de la ONU. Elogió su gestión económica y aseguró que tiene “mi completo y total respaldo para la reelección”.
El ex gobernador de Tucumán cumplirá la condena a 16 años de cárcel por abuso sexual agravado tras el rechazo de la Corte Suprema a su último recurso.
Un motociclista resultó con lesiones de consideración tras un siniestro vial en la intersección de calle 56 y avenida 59. Fue derivado al Hospital Gutiérrez de Venado Tuerto.