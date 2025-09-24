Mastantuono debutó en la red y entró en la historia del Real Madrid

El Real Madrid extendió su andar perfecto en LaLiga con una clara victoria por 4-1 frente a Levante, en un encuentro que quedará en la memoria de Franco Mastantuono. El volante ofensivo argentino convirtió su primer gol con la camiseta blanca y se metió en una lista histórica de precocidad.

El partido comenzó con dominio visitante y un tanto de Vinícius Jr. que abrió el marcador. Minutos más tarde, Kylian Mbappé amplió la ventaja con un doblete que encaminó el triunfo. La gran noticia llegó a los 38 minutos de la primera etapa: Mastantuono definió tras un contragolpe rápido y selló el 2-0 parcial, su primer gol oficial con el Merengue.

Ese tanto le permitió al ex-River convertirse en el cuarto jugador más joven en marcar con Real Madrid en LaLiga, detrás de Alberto Rivera, Raúl y Endrick. A los 71 minutos, el técnico Xabi Alonso lo reemplazó por Aurélien Tchouaméni, tras un rendimiento completo que incluyó 48 intervenciones, un 89% de precisión en los pases y varias aproximaciones de peligro.

El descuento de Levante llegó a través de Eyong, aunque no alcanzó para alterar el dominio del visitante. Con esta victoria, el Real Madrid se mantiene en lo más alto de la tabla, mientras que Mastantuono suma confianza en su primera temporada en Europa.