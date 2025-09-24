Ramón Díaz, muy cerca de dirigir a Inter de Porto Alegre

Fernando Alonso condiciona su retiro a la temporada 2026
El técnico argentino llegó a un acuerdo de palabra y asumiría en los próximos días en reemplazo de Roger Machado. Firmaría contrato hasta 2026.Deportes24/09/2025GASTON PAROLA
Ramón Ángel Díaz está a un paso de convertirse en el nuevo director técnico de Internacional de Porto Alegre. Según confirmaron medios brasileños, el entrenador argentino alcanzó un acuerdo de palabra con la dirigencia del club y asumiría en los próximos días junto a su hijo Emiliano, tras la salida de Roger Machado.
El “Pelado” firmaría contrato hasta diciembre de 2026 y se impuso en la consideración de la directiva sobre otros candidatos, entre ellos Luis Zubeldía. La derrota en el clásico frente a Gremio precipitó la salida de Machado, dejando al equipo sin conducción.
Inter ocupa actualmente el puesto 13° del Brasileirao con 28 puntos en 23 partidos. Está a un punto de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana y a cinco de los puestos de descenso, una situación que generó urgencia en la búsqueda de un nuevo DT.
Para Díaz será su tercera experiencia en Brasil. Dirigió a Vasco da Gama y llegó a ser presentado en Corinthians, aunque no debutó por problemas de salud. También había sido contratado por Botafogo en 2020, pero una operación de urgencia lo apartó antes de iniciar su ciclo.
El riojano viene de un breve paso por Olimpia de Paraguay, donde renunció hace apenas un mes. Ahora, tendrá la oportunidad de volver al fútbol brasileño en un desafío que busca devolver protagonismo a uno de los clubes históricos del país.
