Villa Cañás se prepara para la segunda edición de la Fiesta de la Empanada de Hojaldre

Accidente entre moto y camioneta en Villa Cañás
Un evento con sabor, tradición y un mensaje de paz que promete duplicar la convocatoria del año pasado.
Villa Cañás se prepara para vivir este fin de semana una de sus celebraciones más esperadas: la segunda edición de la Fiesta de la Empanada de Hojaldre, un evento que reúne tradición gastronómica, espectáculos artísticos y la participación activa de instituciones y vecinos. Tras la suspensión por lluvias el pasado sábado 21, la actividad fue reprogramada para el domingo 28 de septiembre, con un despliegue que promete superar ampliamente la convocatoria de 2024.
Una fiesta con espíritu de paz
La jornada comenzará a las 11 de la mañana con un espacio especial dedicado a la paz, en un contexto marcado por los conflictos globales. Habrá un desfile con participación de escuelas, poesías alusivas, rondas simbólicas y la actuación de grupos artísticos locales. El objetivo es transmitir un mensaje de unión y esperanza, involucrando a las instituciones educativas y culturales de la ciudad.
Gastronomía con sello cañaseño
El plato fuerte llegará de la mano de los panaderos y aficionados que participarán de esta segunda edición. Seis panaderías locales —Tentaciones, Espiga de Oro, Maná del Cielo, El Gran Javi, El Deca y Alta Pinta— se sumarán con sus especialidades, junto a tres emprendedores aficionados, entre ellos la Casa del Celíaco, que ofrecerá empanadas libres de gluten.
La expectativa es alta: mientras en 2024 se elaboraron cerca de 7.000 empanadas de hojaldre, este año la meta es duplicar o triplicar esa cantidad. Habrá variedades dulces, saladas y tradicionales, todas con la particularidad de elaborarse con una masa artesanal de hojaldre que requiere dedicación y técnica.
Feria, música y concursos
La propuesta no se limita a la gastronomía. Habrá una feria de más de 30 artesanos, manualistas y diseñadores, además de inflables y juegos para los más chicos. Desde el mediodía hasta las 18:30, el escenario central ofrecerá un programa ininterrumpido con presentaciones de danza árabe, ritmos urbanos, talleres culturales y las actuaciones de Campirano, que presentará su nuevo disco, y Fuerza Joven, encargada de cerrar la jornada con música para bailar.
El evento también incluye un concurso gastronómico y cultural con varias categorías:
Un evento en crecimiento
Para las organizadoras, las directoras Patricia y Josefina, el evento no solo busca posicionar a la empanada de hojaldre como símbolo de Villa Cañás, sino también consolidarse como una fiesta popular de referencia en la región. “La idea es que este encuentro crezca año tras año, con la participación de todos los sectores de la comunidad”, destacaron.
Si bien la organización tiene preparado un plan alternativo en caso de lluvias, la intención es que la fiesta pueda desarrollarse al aire libre, en un marco de encuentro familiar. Como es costumbre en la ciudad, los vecinos podrán acercarse con sus reposeras, mates y pasar toda la jornada disfrutando de las propuestas.
De esta manera, Villa Cañás volverá a vestirse de fiesta para celebrar el sabor, la identidad local y el trabajo conjunto de instituciones, artesanos y panaderos que hacen posible esta cita única en la región.
