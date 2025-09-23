Accidente entre moto y camioneta en Villa Cañás

Joven de Villa Cañás creó un drone para detectar incendios
Cristian Jakas, ingeniero mecatrónico de 26 años, diseñó un prototipo de ala fija capaz de identificar focos de incendio y realizar tareas de monitoreo rural y topografía.
Un motociclista resultó con lesiones de consideración tras un siniestro vial en la intersección de calle 56 y avenida 59. Fue derivado al Hospital Gutiérrez de Venado Tuerto.Villa Cañás23/09/2025SOFIA ZANOTTI
Un accidente de tránsito se registró este martes alrededor de las 19:03 horas en la ciudad de Villa Cañás, cuando una camioneta y una motocicleta colisionaron en la intersección de calle 56 y avenida 59.
Al lugar acudió personal de emergencias, que constató que el conductor de la moto, un hombre mayor de edad, presentaba lesiones de consideración. Los equipos de asistencia procedieron a inmovilizarlo y trasladarlo al nosocomio local para su primera atención.
Más tarde, el herido fue derivado al Hospital Alejandro Gutiérrez de Venado Tuerto mediante un móvil pasivo del servicio de emergencias 107, donde continuaba siendo evaluado por profesionales de la salud.
Las autoridades trabajan en la investigación de las causas del siniestro.
Cristian Jakas, ingeniero mecatrónico de 26 años, diseñó un prototipo de ala fija capaz de identificar focos de incendio y realizar tareas de monitoreo rural y topografía.
Hasta el 30 de septiembre está abierta la inscripción y actualización de datos para el sorteo de viviendas. Este miércoles 24, desde las 10:30, un equipo de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo atenderá consultas en la Secretaría de Acción Social municipal.
La Municipalidad, junto al Gobierno provincial, trabaja en la colocación de módulos premoldeados en calle 71, dentro de un plan integral de mejoras pluviales.
La primera edición de los Juegos Cooperativistas reunió a alumnos de 4º año de todas las escuelas de la ciudad en una propuesta de aprendizaje, juego y reflexión
La circulación permanecerá interrumpida entre calles 42 y 36. Los vehículos deberán desviarse por calle 71.
Con más de seis décadas de historia, el tradicional encuentro folclórico se realizará los días 10 y 11 de octubre en el club local, con delegaciones de distintas provincias y más de 80 alumnos en escena.
La cantante colombiana arrasó en la venta de tickets y ya abrió la venta general para su concierto del 11 de diciembre en el estadio porteño.
El delantero francés del PSG fue reconocido como el mejor futbolista del mundo tras una temporada inolvidable en la que conquistó la Ligue 1, la Copa de Francia y la Champions League.
El Millonario viaja al Allianz Parque con la ilusión de revertir la serie. Enzo Pérez seguiría en el once titular y Gallardo analiza cambios tácticos para ir por el milagro en San Pablo.
La escudería reconoció que “las últimas carreras serán difíciles” y ya pone el foco en 2026. El argentino volvió a quedar lejos en Bakú y la incertidumbre crece sobre el presente del equipo.
La Academia parte con ventaja tras el 1-0 en Liniers y buscará sellar su pase en un Cilindro sin público visitante. El Fortín, con bajas sensibles, llega motivado y sueña con la remontada.
Hasta el 30 de septiembre está abierta la inscripción y actualización de datos para el sorteo de viviendas. Este miércoles 24, desde las 10:30, un equipo de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo atenderá consultas en la Secretaría de Acción Social municipal.
Cristian Jakas, ingeniero mecatrónico de 26 años, diseñó un prototipo de ala fija capaz de identificar focos de incendio y realizar tareas de monitoreo rural y topografía.
Catorce jugadores de seis clubes de la región integran la nómina que se prepara para disputar el torneo provincial en Venado Tuerto bajo la conducción de Enzo Guzmán.