Accidente entre moto y camioneta en Villa Cañás

Un accidente de tránsito se registró este martes alrededor de las 19:03 horas en la ciudad de Villa Cañás, cuando una camioneta y una motocicleta colisionaron en la intersección de calle 56 y avenida 59.



Al lugar acudió personal de emergencias, que constató que el conductor de la moto, un hombre mayor de edad, presentaba lesiones de consideración. Los equipos de asistencia procedieron a inmovilizarlo y trasladarlo al nosocomio local para su primera atención.

Más tarde, el herido fue derivado al Hospital Alejandro Gutiérrez de Venado Tuerto mediante un móvil pasivo del servicio de emergencias 107, donde continuaba siendo evaluado por profesionales de la salud.

Las autoridades trabajan en la investigación de las causas del siniestro.