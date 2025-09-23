Gobierno oficializó nuevas autoridades en el INTA, INASE e INV

El Gobierno nacional oficializó este martes la designación de autoridades en organismos dependientes del Ministerio de Economía que habían quedado en suspenso tras el rechazo legislativo a los decretos que proponían su cierre o reestructuración.

El Decreto 684/2025, publicado en el Boletín Oficial, nombró como presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) al ingeniero agrónomo Nicolás Bronzovich y como vicepresidente al médico veterinario Carlos Alberto Antonio Vera, con vigencia desde el 3 de septiembre.

En el Instituto Nacional de Semillas (INASE) fue designado como presidente por los próximos dos años el ingeniero agrónomo Martín Famulari, mientras que en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) asumió la presidencia el ingeniero agrónomo Carlos Raúl Tizio Mayer.

Las designaciones se dan luego de que el Congreso bloqueara la intención del Ejecutivo de disolver el INASE y reestructurar el INTA y el INV, entre otros organismos reguladores.

En esa misma línea, a principios de septiembre se habían nombrado nuevas autoridades en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI). También se restituyeron las conducciones de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), y se designaron responsables en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y en la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

El proceso forma parte de la adecuación institucional tras la publicación de los Decretos 627/2025 y 628/2025, que restituyeron disposiciones derogadas o modificadas previamente por los decretos 345/25, 351/25, 461/25 y 462/25.