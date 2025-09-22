Robo en la casa de Pampita: se llevaron recuerdos de su hija Blanca

Carolina “Pampita” Ardohain atravesó un duro momento tras regresar al país y descubrir que su casa de Barrio Parque, en Palermo, había sido blanco de un robo.

Según informó Radio Rivadavia, los ladrones ingresaron mientras la modelo se encontraba de viaje y lograron llevarse dinero en efectivo de una caja fuerte, además de objetos de valor. Las autoridades trabajan en la investigación para dar con los responsables.

Visiblemente conmovida, Pampita expresó su mayor dolor: la pérdida de un teléfono que contenía fotos y videos de su hija Blanca, fallecida en 2012. “Lo único que me da muchísima tristeza es no tener esos recuerdos, que tienen un valor incalculable para mí. Todo lo demás es material. Agradezco a Dios que no había nadie en casa, porque podría haber sido un momento mucho peor”, declaró ante la prensa.

La conductora también pidió que se deje de mostrar la fachada de su vivienda en los medios, ya que considera que eso la expone a situaciones de riesgo: “Lo dije muchas veces, hay que cuidar la intimidad de las casas. Es peligroso”.

Por ahora, Pampita señaló que no evalúa mudarse, dado que el hecho ocurrió hace pocas horas, y pidió que el celular sea recuperado para poder volver a tener los recuerdos de su hija.