Santa Fe reforzará la prohibición de celulares en el nivel primario

El gobierno de Santa Fe evalúa reforzar la prohibición del uso de celulares en las escuelas primarias. Aunque ya existe una ley de 2006 que lo establece, el ministro de Educación, José Goity, señaló que se busca emitir una circular que respalde y dé mayor efectividad a la normativa.

Goity explicó que la medida apunta a garantizar la concentración en las aulas y a reducir la presión social que generan los dispositivos entre los alumnos. “En lo personal, me inclino por no permitir ningún uso en el nivel primario y mantener cierta flexibilidad en el secundario para fines pedagógicos”, dijo en diálogo con LT8.

La norma vigente (Ley Nº 12.686) prohíbe el uso de celulares en clases tanto para docentes como para estudiantes, pero su aplicación ha sido dispar a lo largo del tiempo. Por eso, el ministerio avanza en reforzar la regulación.

En secundaria, algunos colegios ya aplican modalidades intermedias, como guardar los teléfonos en casilleros o permitirlos solo con autorización docente. En la capital provincial, el Centro Educativo Jerárquicos limitó su uso en 2023 y, según encuestas internas, mejoró la concentración en clase.

Goity aclaró que en el primario, la comunicación con las familias se canalizará a través de docentes y directivos, mientras que los adolescentes contarán con cierta autonomía para casos puntuales en el secundario. “El celular, en vez de aportar, muchas veces obtura el aprendizaje”, resumió.

En paralelo, el ministro destacó que este año se cumplirán los 185 días de clases previstos, un récord en comparación con los últimos seis ciclos lectivos.