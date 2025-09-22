Santa Fe reforzará la prohibición de celulares en el nivel primario

Pullaro pidió legisladores que defiendan al campo y la industria
En la Expo Rural de Rafaela, el gobernador santafesino reclamó mayor representación en el Congreso para respaldar la producción, la industria y el interior productivo.
El ministro de Educación, José Goity, adelantó que se emitirá una circular para garantizar la vigencia de la ley provincial. En secundaria podría aplicarse con fines pedagógicos.Santa Fe22 de septiembre de 2025LORENA ACOSTA
El gobierno de Santa Fe evalúa reforzar la prohibición del uso de celulares en las escuelas primarias. Aunque ya existe una ley de 2006 que lo establece, el ministro de Educación, José Goity, señaló que se busca emitir una circular que respalde y dé mayor efectividad a la normativa.
Goity explicó que la medida apunta a garantizar la concentración en las aulas y a reducir la presión social que generan los dispositivos entre los alumnos. “En lo personal, me inclino por no permitir ningún uso en el nivel primario y mantener cierta flexibilidad en el secundario para fines pedagógicos”, dijo en diálogo con LT8.
La norma vigente (Ley Nº 12.686) prohíbe el uso de celulares en clases tanto para docentes como para estudiantes, pero su aplicación ha sido dispar a lo largo del tiempo. Por eso, el ministerio avanza en reforzar la regulación.
En secundaria, algunos colegios ya aplican modalidades intermedias, como guardar los teléfonos en casilleros o permitirlos solo con autorización docente. En la capital provincial, el Centro Educativo Jerárquicos limitó su uso en 2023 y, según encuestas internas, mejoró la concentración en clase.
Goity aclaró que en el primario, la comunicación con las familias se canalizará a través de docentes y directivos, mientras que los adolescentes contarán con cierta autonomía para casos puntuales en el secundario. “El celular, en vez de aportar, muchas veces obtura el aprendizaje”, resumió.
En paralelo, el ministro destacó que este año se cumplirán los 185 días de clases previstos, un récord en comparación con los últimos seis ciclos lectivos.
En la Expo Rural de Rafaela, el gobernador santafesino reclamó mayor representación en el Congreso para respaldar la producción, la industria y el interior productivo.
El acto se realizará en el Museo de la Constitución y marcará el inicio del proceso hacia una Carta Orgánica Municipal.
El programa provincial avanza con 468 kilómetros de trazas rurales y obras que benefician a productores, escuelas y comunidades de todo el territorio.
Circula un mensaje que promete un supuesto “Bono Mujer de $240.000”. La Defensoría advirtió que se trata de un fraude y recomendó no brindar datos personales.
El gobernador encabezó la apertura de ofertas para renovar el acceso al Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Santa Fe. La inversión supera los 6.400 millones de pesos.
El proyecto de 43 kilómetros beneficiará a más de 250.000 personas en el área metropolitana de Santa Fe, además de pymes, comercios e instituciones.
El capitán marcó dos goles, dio una asistencia y fue clave en la victoria 3-2 sobre DC United, que afianza a las Garzas en zona de Playoff de la MLS.
El Presidente descalificó las denuncias de corrupción y calificó las versiones como “chimentos de peluquería”. También apuntó contra Cristina Kirchner y habló de su vínculo con Mauricio Macri.
El Presidente lanzó “La construcción del milagro”, obra de 576 páginas que presentará el 6 de octubre con un show gratuito en el estadio porteño.
El gobierno de Keir Starmer hará el anuncio este domingo, en un gesto simbólico que busca reimpulsar la solución de dos estados y aumentar la presión diplomática en Gaza.
La histórica militante por los derechos humanos murió este domingo. Su vida estuvo marcada por la búsqueda de su hijo Manuel Taján, desaparecido en 1976.