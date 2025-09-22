Gobierno suspende retenciones a granos hasta el 31 de octubre

Milei busca respaldo de Trump y el FMI en Nueva York
El Presidente y Caputo postergaron para el martes su encuentro con Georgieva. Argentina intenta cerrar un préstamo clave con Estados Unidos para cubrir vencimientos de deuda.
La medida fue anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni y busca incentivar la liquidación del agro para reforzar el ingreso de dólares en medio de la tensión cambiaria.Economía22 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
El Gobierno nacional resolvió suspender el cobro de retenciones a las exportaciones de granos hasta el próximo 31 de octubre, en un intento por aumentar la oferta de dólares en el mercado.
El anuncio fue realizado este lunes por el vocero presidencial, Manuel Adorni, tras varios días de suba del tipo de cambio oficial, que cerró en $1.515 por dólar, y con una caída de casi 1.000 millones de dólares en las reservas del Banco Central.
“Hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos. El objetivo es generar mayor oferta de dólares durante este período”, indicó Adorni en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.
La decisión se da en un contexto de incertidumbre en los mercados y en la previa de vencimientos de deuda claves que el Gobierno deberá afrontar en las próximas semanas. Según la interpretación oficial, la medida apunta a acelerar la liquidación de divisas por parte del sector agroexportador.
Desde el Poder Ejecutivo remarcaron que la decisión tiene carácter transitorio y que busca dar previsibilidad en un momento sensible de la economía, marcado por la volatilidad del dólar y la cercanía del proceso electoral.
El exministro de Economía advirtió sobre la turbulencia cambiaria y sostuvo que el país atraviesa una “incipiente corrida”. Señaló que la prioridad es “minimizar daños” y evitar titubeos del Banco Central.
Milei confirmó que avanzan conversaciones con la administración de Donald Trump para acceder a un crédito que permita afrontar vencimientos de deuda por USD 8.500 millones en 2026.
Las principales empresas de medicina privada confirmaron ajustes en sus cuotas, en línea con la inflación de agosto. El incremento impactará en más de seis millones de afiliados.
El ministro de Economía aseguró que el Gobierno venderá “hasta el último dólar” para sostener el techo cambiario y adelantó que pronto se anunciará el pago de vencimientos de 2026.
El capitán marcó dos goles, dio una asistencia y fue clave en la victoria 3-2 sobre DC United, que afianza a las Garzas en zona de Playoff de la MLS.
El Presidente reunió a su núcleo duro en Olivos para encarar la recta final electoral mientras el dólar superó los $1500. El peronismo mueve piezas con Kicillof, Cristina y Massa pensando en 2027.
El Presidente descalificó las denuncias de corrupción y calificó las versiones como “chimentos de peluquería”. También apuntó contra Cristina Kirchner y habló de su vínculo con Mauricio Macri.
El Presidente lanzó “La construcción del milagro”, obra de 576 páginas que presentará el 6 de octubre con un show gratuito en el estadio porteño.
El gobierno de Keir Starmer hará el anuncio este domingo, en un gesto simbólico que busca reimpulsar la solución de dos estados y aumentar la presión diplomática en Gaza.