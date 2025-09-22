Gobierno suspende retenciones a granos hasta el 31 de octubre

El Gobierno nacional resolvió suspender el cobro de retenciones a las exportaciones de granos hasta el próximo 31 de octubre, en un intento por aumentar la oferta de dólares en el mercado.

El anuncio fue realizado este lunes por el vocero presidencial, Manuel Adorni, tras varios días de suba del tipo de cambio oficial, que cerró en $1.515 por dólar, y con una caída de casi 1.000 millones de dólares en las reservas del Banco Central.

“Hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos. El objetivo es generar mayor oferta de dólares durante este período”, indicó Adorni en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

La decisión se da en un contexto de incertidumbre en los mercados y en la previa de vencimientos de deuda claves que el Gobierno deberá afrontar en las próximas semanas. Según la interpretación oficial, la medida apunta a acelerar la liquidación de divisas por parte del sector agroexportador.

Desde el Poder Ejecutivo remarcaron que la decisión tiene carácter transitorio y que busca dar previsibilidad en un momento sensible de la economía, marcado por la volatilidad del dólar y la cercanía del proceso electoral.