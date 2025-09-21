Messi brilló con doblete y asistencia en el triunfo de Inter Miami

Colapinto lamentó su choque en Bakú: “Me desconcentró un poco lo de Gasly”
El capitán marcó dos goles, dio una asistencia y fue clave en la victoria 3-2 sobre DC United, que afianza a las Garzas en zona de Playoff de la MLS.Deportes21 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
Lionel Messi volvió a ser decisivo en la Major League Soccer. Este sábado, Inter Miami venció 3-2 a DC United en Florida con una actuación estelar del capitán, que firmó dos goles, dio una asistencia y mostró liderazgo dentro de la cancha.
El partido comenzó parejo hasta que, a los 35 minutos, un pase largo de Messi habilitó a Tadeo Allende para abrir el marcador. En el segundo tiempo, tras el empate de Christian Benteke, la Pulga puso el 2-1 luego de una combinación con Jordi Alba.
Minutos después, en un gesto de compañerismo, cedió un penal a Mateo Silvetti, que falló su remate. Sin embargo, el rosarino tuvo revancha a los 84’ con un golazo al ángulo que selló su doblete. Sobre el cierre, Jacob Murrell descontó para la visita, pero no alcanzó.
Con este doblete, Messi alcanzó los 22 tantos en la temporada y superó su récord anterior en la MLS. Además, lidera la tabla de goleadores por encima de Sam Surridge, de Nashville. En el plano internacional, quedó en 882 goles oficiales en su carrera, a 63 de Cristiano Ronaldo.
Inter Miami suma 52 puntos en 28 partidos y se mantiene quinto en la Conferencia Este, con la mira puesta en los Playoffs y la posibilidad de pelear el Supporters’ Shield. El próximo compromiso será este miércoles, a las 20:30 (hora argentina), frente a New York City.
