Prepagas aplicarán aumentos del 1,9% en octubre

Las compañías de medicina prepaga anunciaron que en octubre aplicarán un aumento promedio del 1,9% en sus cuotas, cifra que acompaña la inflación de agosto. La medida afectará a más de seis millones de personas afiliadas en todo el país.

Desde el Gobierno nacional destacaron que el sector “acompaña el camino descendente de la inflación” y que los usuarios pueden consultar los valores actualizados de las cuotas en la web de la Superintendencia de Servicios de Salud. Allí es posible comparar planes y acceder a información sobre cartillas y cobertura geográfica.

Entre las reformas recientes impulsadas por la Casa Rosada figuran la eliminación de barreras para cambiar de plan y la obligación de publicar datos clave de cada servicio, con el objetivo de fomentar la competencia y transparentar precios.

En el detalle de las principales compañías, los aumentos serán: Hospital Italiano (1,1% promedio, según plan), Sancor (1,70%), OSDE (1,85%), Medicina Esencial, Avalian, Medifé, Galeno, Jerárquicos Salud, Luis Pasteur y Swiss Medical (1,90%), mientras que Medicus aplicará un 1,92%.

El ajuste se enmarca en un proceso de subas más moderadas que en años anteriores, donde los incrementos mensuales superaban con amplitud a la inflación.