Prepagas aplicarán aumentos del 1,9% en octubre

Las principales empresas de medicina privada confirmaron ajustes en sus cuotas, en línea con la inflación de agosto. El incremento impactará en más de seis millones de afiliados.

19 de septiembre de 2025
Las compañías de medicina prepaga anunciaron que en octubre aplicarán un aumento promedio del 1,9% en sus cuotas, cifra que acompaña la inflación de agosto. La medida afectará a más de seis millones de personas afiliadas en todo el país.

Desde el Gobierno nacional destacaron que el sector “acompaña el camino descendente de la inflación” y que los usuarios pueden consultar los valores actualizados de las cuotas en la web de la Superintendencia de Servicios de Salud. Allí es posible comparar planes y acceder a información sobre cartillas y cobertura geográfica.

Entre las reformas recientes impulsadas por la Casa Rosada figuran la eliminación de barreras para cambiar de plan y la obligación de publicar datos clave de cada servicio, con el objetivo de fomentar la competencia y transparentar precios.

En el detalle de las principales compañías, los aumentos serán: Hospital Italiano (1,1% promedio, según plan), Sancor (1,70%), OSDE (1,85%), Medicina Esencial, Avalian, Medifé, Galeno, Jerárquicos Salud, Luis Pasteur y Swiss Medical (1,90%), mientras que Medicus aplicará un 1,92%.

El ajuste se enmarca en un proceso de subas más moderadas que en años anteriores, donde los incrementos mensuales superaban con amplitud a la inflación.

