Prepagas aplicarán aumentos del 1,9% en octubre

Caputo defendió la banda cambiaria y prometió pagos de deuda
El ministro de Economía aseguró que el Gobierno venderá “hasta el último dólar” para sostener el techo cambiario y adelantó que pronto se anunciará el pago de vencimientos de 2026.
Las principales empresas de medicina privada confirmaron ajustes en sus cuotas, en línea con la inflación de agosto. El incremento impactará en más de seis millones de afiliados.
Las compañías de medicina prepaga anunciaron que en octubre aplicarán un aumento promedio del 1,9% en sus cuotas, cifra que acompaña la inflación de agosto. La medida afectará a más de seis millones de personas afiliadas en todo el país.
Desde el Gobierno nacional destacaron que el sector “acompaña el camino descendente de la inflación” y que los usuarios pueden consultar los valores actualizados de las cuotas en la web de la Superintendencia de Servicios de Salud. Allí es posible comparar planes y acceder a información sobre cartillas y cobertura geográfica.
Entre las reformas recientes impulsadas por la Casa Rosada figuran la eliminación de barreras para cambiar de plan y la obligación de publicar datos clave de cada servicio, con el objetivo de fomentar la competencia y transparentar precios.
En el detalle de las principales compañías, los aumentos serán: Hospital Italiano (1,1% promedio, según plan), Sancor (1,70%), OSDE (1,85%), Medicina Esencial, Avalian, Medifé, Galeno, Jerárquicos Salud, Luis Pasteur y Swiss Medical (1,90%), mientras que Medicus aplicará un 1,92%.
El ajuste se enmarca en un proceso de subas más moderadas que en años anteriores, donde los incrementos mensuales superaban con amplitud a la inflación.
Marengo y Ruckauf coincidieron en que el Gobierno sostendrá a toda costa el límite de la banda cambiaria, pese a la incertidumbre política y financiera.
La intervención del Banco Central fue la mayor desde la salida del cepo. El dólar oficial cerró en $1495 y los paralelos superaron los $1500.
El INYM informó un aumento del 12% en el consumo interno y un 32% en las exportaciones durante los primeros siete meses de 2025.
El Banco Central vendió USD 53 millones para frenar la suba, en la primera intervención desde abril, cuando se levantó el cepo y se cerró el acuerdo con el FMI.
La capacitación, articulada con la Provincia, busca brindar herramientas a quienes acompañan a personas mayores, con enfoque integral y oportunidades laborales.
La causa por presuntas coimas en la ANDIS detectó irregularidades y posibles direccionamientos en las contrataciones con la droguería Suizo Argentina.
Un motociclista fue asistido en el lugar y no requirió traslado al hospital.
Las imágenes provenían de su perfil en una plataforma de adultos. El material circuló en internet sin autorización, reavivando el debate sobre la privacidad digital.