Se filtraron fotos privadas de Charlotte Caniggia en redes sociales

Charlotte Caniggia volvió a estar en el centro de la escena mediática luego de que se conociera la filtración de fotos privadas que formaban parte de su perfil en una plataforma de contenido para adultos.



Según trascendió, las imágenes pertenecían a la sección privada de su cuenta en Divas Play, un espacio al que se accede únicamente mediante pago y que está destinado a suscriptores exclusivos. Sin embargo, el material comenzó a circular en distintas redes sociales sin el consentimiento de la influencer.



El hecho no solo involucra a la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia en lo personal, sino que también reactiva la discusión sobre la vulnerabilidad de los contenidos íntimos en entornos digitales y las consecuencias legales que puede tener la difusión no autorizada de este tipo de material.



No es la primera vez que Charlotte realiza producciones fotográficas para este tipo de plataformas. En 2024 ya había compartido trabajos similares junto a Marian Farjat, su compañera en el reality El Hotel de los Famosos 2.



Hasta el momento, Caniggia no se expresó públicamente sobre la filtración.