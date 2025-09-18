Picasso: un retrato inédito de Dora Maar saldrá a subasta en París

Firmat promueve la movilidad sustentable con jornadas y sorpresas
Del 16 al 22 de septiembre la ciudad participa de la Semana Provincial de la Movilidad Sustentable con actividades educativas, recreativas y operativos especiales.
El óleo “Busto de mujer con sombrero de flores”, pintado en 1943, será subastado el 24 de octubre y podría superar los 9,5 millones de dólares.Sociedad18 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
Un retrato de Pablo Picasso dedicado a su musa Dora Maar fue presentado en París y saldrá a subasta el próximo 24 de octubre. La obra, titulada Busto de mujer con sombrero de flores, fue pintada en julio de 1943 y permaneció en manos privadas desde 1944, sin exhibiciones públicas hasta ahora.
El cuadro, de estilo cubista y colores vivos poco habituales en esa época, muestra a Maar con un tocado floral y una expresión melancólica. Según especialistas, podría reflejar el momento personal del pintor, que ya había iniciado su relación con Françoise Gilot.
La casa de subastas Drouot estima su valor en al menos ocho millones de euros, aunque se espera que la cifra ascienda, considerando antecedentes como Dora Maar con gato (2006), vendido en 95 millones de dólares. La autenticidad está confirmada por fotografías de Brassaï y por el catálogo oficial de Picasso.
Dora Maar (1907-1997), fotógrafa y artista, inspiró algunas de las obras más emblemáticas del pintor malagueño, entre ellas Mujer que llora y la serie Mujeres sentadas.
Del 16 al 22 de septiembre la ciudad participa de la Semana Provincial de la Movilidad Sustentable con actividades educativas, recreativas y operativos especiales.
El Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva de Samiei Sajjad Naserani, condenado por asociación ilícita y por ingresar al país con pasaporte falso. Temen riesgo de fuga.
El máximo tribunal desestimó el pedido de Matías Benicelli, uno de los condenados a perpetua por el crimen de Fernando Báez Sosa, debido a un error procesal de su defensa.
Detuvieron a 29 personas acusadas de estafar a vecinos haciéndose pasar por bomberos voluntarios. Los operativos se realizaron en distintos barrios porteños.
El expresidente de Brasil permanece en observación en un hospital de Brasilia, luego de sufrir baja presión, vómitos y un cuadro de hipo persistente.
El Municipio detectó muebles y hasta un colchón en las tareas de destape. Piden colaboración para evitar anegamientos en temporada de lluvias.
La modelo viaja a Milán para la Semana de la Moda y sorprendió en redes con una declaración irónica tras su separación de Martín Demichelis.
La Fórmula 1 confirmó seis sedes para las carreras sprint y ajustó horarios clave en el calendario 2026, incluyendo un cambio en Canadá para no coincidir con Indianápolis.
La Municipalidad avanza con mejoras en el espacio deportivo y social del Prado Español, incorporando revoques, aberturas y nuevos baños.
La localidad atravesó una inundación sin precedentes. Vecinos y voluntarios se unieron para asistir a las familias afectadas y mantener en pie el espíritu comunitario.
El DT de River reconoció errores en el primer tiempo, valoró la reacción en el complemento y confía en revertir la serie en Brasil.