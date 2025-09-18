Picasso: un retrato inédito de Dora Maar saldrá a subasta en París

Un retrato de Pablo Picasso dedicado a su musa Dora Maar fue presentado en París y saldrá a subasta el próximo 24 de octubre. La obra, titulada Busto de mujer con sombrero de flores, fue pintada en julio de 1943 y permaneció en manos privadas desde 1944, sin exhibiciones públicas hasta ahora.



El cuadro, de estilo cubista y colores vivos poco habituales en esa época, muestra a Maar con un tocado floral y una expresión melancólica. Según especialistas, podría reflejar el momento personal del pintor, que ya había iniciado su relación con Françoise Gilot.

La casa de subastas Drouot estima su valor en al menos ocho millones de euros, aunque se espera que la cifra ascienda, considerando antecedentes como Dora Maar con gato (2006), vendido en 95 millones de dólares. La autenticidad está confirmada por fotografías de Brassaï y por el catálogo oficial de Picasso.

Dora Maar (1907-1997), fotógrafa y artista, inspiró algunas de las obras más emblemáticas del pintor malagueño, entre ellas Mujer que llora y la serie Mujeres sentadas.