Yerba mate: crece el consumo y repuntan las exportaciones

El dólar mayorista tocó el techo y el BCRA intervino
El Banco Central vendió USD 53 millones para frenar la suba, en la primera intervención desde abril, cuando se levantó el cepo y se cerró el acuerdo con el FMI.
El INYM informó un aumento del 12% en el consumo interno y un 32% en las exportaciones durante los primeros siete meses de 2025.Economía18 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
El consumo de yerba mate en Argentina mostró una marcada recuperación en lo que va de 2025. Según el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), entre enero y julio se consumieron 161,87 millones de kilos de yerba mate elaborada, un 12% más que en el mismo período del año pasado. Solo en julio, las salidas de molino alcanzaron los 23,59 millones de kilos.
El informe detalla además que los envases de 500 gramos y un kilo concentran más del 93% de las ventas, manteniéndose como los formatos preferidos por los consumidores.
En materia productiva, en los primeros siete meses del año se procesaron 639,9 millones de kilos de hoja verde, cifra inferior a 2024 pero aún por encima de 2023. Misiones continúa siendo la principal provincia productora, seguida de Corrientes.
El comercio exterior también reflejó señales de recuperación. Entre enero y julio se exportaron 30,85 millones de kilos, lo que representa un incremento del 32% respecto al mismo período de 2024. Julio fue el mes más activo, con 6,56 millones de kilos enviados al exterior. Este volumen ya equivale al 70% de todo lo exportado en 2024.
La calidad de la yerba mate, pese a tener la misma materia prima, depende de factores clave como el método de secado, el tiempo de estacionamiento, la molienda y el origen del cultivo. Estos procesos son los que marcan diferencias entre una yerba suave, intensa, con palo o despalada, y definen la identidad de cada marca.
El Banco Central vendió USD 53 millones para frenar la suba, en la primera intervención desde abril, cuando se levantó el cepo y se cerró el acuerdo con el FMI.
El proyecto Fourmile, operado por Barrick Gold, concentra reservas estimadas en millones de onzas y se perfila como un activo clave para la producción aurífera mundial.
El Gobierno incluyó en el proyecto de Presupuesto 2026 un aumento real del 5% para jubilaciones y pensiones, por encima de la inflación. La medida deberá ser debatida y aprobada por el Congreso antes de entrar en vigencia.
El Ministerio de Economía limitó a $26.500 millones anuales el recupero de saldos fiscales. La mayor parte de los fondos se destinará a empresas de energía y transporte.
El diario británico advierte sobre el impacto de los escándalos, la derrota en Buenos Aires y la falta de recuperación económica.
El Presidente anunciará el proyecto este lunes y los gobernadores opositores anticipan que no avalarán una nueva prórroga. Buscan que la ley se apruebe antes de fin de año.
La modelo viaja a Milán para la Semana de la Moda y sorprendió en redes con una declaración irónica tras su separación de Martín Demichelis.
La Fórmula 1 confirmó seis sedes para las carreras sprint y ajustó horarios clave en el calendario 2026, incluyendo un cambio en Canadá para no coincidir con Indianápolis.
La Municipalidad avanza con mejoras en el espacio deportivo y social del Prado Español, incorporando revoques, aberturas y nuevos baños.
La localidad atravesó una inundación sin precedentes. Vecinos y voluntarios se unieron para asistir a las familias afectadas y mantener en pie el espíritu comunitario.
El DT de River reconoció errores en el primer tiempo, valoró la reacción en el complemento y confía en revertir la serie en Brasil.