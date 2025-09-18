Yerba mate: crece el consumo y repuntan las exportaciones

El consumo de yerba mate en Argentina mostró una marcada recuperación en lo que va de 2025. Según el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), entre enero y julio se consumieron 161,87 millones de kilos de yerba mate elaborada, un 12% más que en el mismo período del año pasado. Solo en julio, las salidas de molino alcanzaron los 23,59 millones de kilos.

El informe detalla además que los envases de 500 gramos y un kilo concentran más del 93% de las ventas, manteniéndose como los formatos preferidos por los consumidores.

En materia productiva, en los primeros siete meses del año se procesaron 639,9 millones de kilos de hoja verde, cifra inferior a 2024 pero aún por encima de 2023. Misiones continúa siendo la principal provincia productora, seguida de Corrientes.

El comercio exterior también reflejó señales de recuperación. Entre enero y julio se exportaron 30,85 millones de kilos, lo que representa un incremento del 32% respecto al mismo período de 2024. Julio fue el mes más activo, con 6,56 millones de kilos enviados al exterior. Este volumen ya equivale al 70% de todo lo exportado en 2024.

La calidad de la yerba mate, pese a tener la misma materia prima, depende de factores clave como el método de secado, el tiempo de estacionamiento, la molienda y el origen del cultivo. Estos procesos son los que marcan diferencias entre una yerba suave, intensa, con palo o despalada, y definen la identidad de cada marca.