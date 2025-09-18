Gallardo: “Nos costó, pero seguimos vivos ante Palmeiras”

Argentina pierde el liderazgo en el ranking FIFA
Tras casi dos años y medio en la cima, la “Albiceleste” cayó al tercer puesto detrás de España y Francia.
El DT de River reconoció errores en el primer tiempo, valoró la reacción en el complemento y confía en revertir la serie en Brasil.Deportes18 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
Marcelo Gallardo analizó con autocrítica la derrota de River frente a Palmeiras por 2-1, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El entrenador admitió que a su equipo “le costó hacer pie” en la primera parte, aunque rescató la “rebeldía” mostrada en el segundo tiempo.
“El gol tempranero de pelota parada nos desacomodó y me molesta porque era evitable. En la primera parte fuimos superados, pero en la segunda demostramos otra cara”, explicó el DT, que remarcó que River estuvo cerca de empatar sobre el final.
Con esta derrota ajustada, River deberá definir la clasificación a semifinales en condición de visitante. El partido de vuelta será el miércoles 24 de septiembre a las 21:30, en el Allianz Parque de San Pablo.
Gallardo subrayó que “están vivos” para dar vuelta la serie y que la actitud del complemento les dejó la sensación de que Palmeiras reconoció su potencial.
El equipo de Marcelo Méndez superó 3-2 a los bicampeones olímpicos y cerró primero en el Grupo C del Mundial que se disputa en Filipinas.
La Fórmula 1 confirmó seis sedes para las carreras sprint y ajustó horarios clave en el calendario 2026, incluyendo un cambio en Canadá para no coincidir con Indianápolis.
Con gol de Adrián “Maravilla” Martínez, la Academia ganó 1-0 en Liniers y quedó bien posicionado de cara a la revancha en Avellaneda.
El equipo de Javier Mascherano ganó 3-1, con goles de Jordi Alba, Lionel Messi e Ian Fray, y quedó quinto en la Conferencia Este de la MLS.
El Millonario recibe este miércoles al conjunto brasileño en el Monumental por la ida de los cuartos de final, en un duelo con aroma a final anticipada.
La modelo viaja a Milán para la Semana de la Moda y sorprendió en redes con una declaración irónica tras su separación de Martín Demichelis.
La Municipalidad avanza con mejoras en el espacio deportivo y social del Prado Español, incorporando revoques, aberturas y nuevos baños.
La localidad atravesó una inundación sin precedentes. Vecinos y voluntarios se unieron para asistir a las familias afectadas y mantener en pie el espíritu comunitario.
