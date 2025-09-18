Gallardo: “Nos costó, pero seguimos vivos ante Palmeiras”

Marcelo Gallardo analizó con autocrítica la derrota de River frente a Palmeiras por 2-1, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El entrenador admitió que a su equipo “le costó hacer pie” en la primera parte, aunque rescató la “rebeldía” mostrada en el segundo tiempo.

“El gol tempranero de pelota parada nos desacomodó y me molesta porque era evitable. En la primera parte fuimos superados, pero en la segunda demostramos otra cara”, explicó el DT, que remarcó que River estuvo cerca de empatar sobre el final.

Con esta derrota ajustada, River deberá definir la clasificación a semifinales en condición de visitante. El partido de vuelta será el miércoles 24 de septiembre a las 21:30, en el Allianz Parque de San Pablo.

Gallardo subrayó que “están vivos” para dar vuelta la serie y que la actitud del complemento les dejó la sensación de que Palmeiras reconoció su potencial.