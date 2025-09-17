Duro revés para Milei: Diputados rechazó dos vetos clave

La Cámara de Diputados le asestó este miércoles una dura derrota política al presidente Javier Milei al rechazar, con la mayoría especial de dos tercios, los vetos presidenciales a dos proyectos de alto impacto social: la Emergencia Pediátrica en el Hospital Garrahan y el Financiamiento de las Universidades Nacionales.

En una sesión marcada por la tensión y la expectativa, la oposición consiguió articular los votos necesarios para insistir con ambas iniciativas. Según la Constitución Nacional, se requieren dos tercios de los presentes para anular un veto presidencial, y la Cámara logró superar ampliamente ese umbral.

La primera votación correspondió a la Ley de Emergencia del Garrahan, cuyo veto fue rechazado por 181 votos a favor y 60 en contra. Minutos después, se trató la Ley de Financiamiento Universitario, con un resultado de 174 votos afirmativos frente a 67 negativos.

Tras la segunda votación, los diputados de bloques opositores celebraron de pie y entonaron cánticos en defensa de la universidad pública, en un gesto que buscó remarcar la relevancia del resultado.

Ahora, el destino de ambas leyes dependerá de la Cámara de Senadores, que deberá reunir también los dos tercios de los votos para ratificar la decisión de Diputados y dar lugar a la promulgación definitiva de las normas.

Se trata de la primera gran derrota parlamentaria para el Gobierno nacional luego del traspié electoral sufrido en la provincia de Buenos Aires, lo que marca un escenario político complejo para la Casa Rosada.