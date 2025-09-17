Santa Fe compensó a más de 6.300 jubilados por medicamentos

Santa Fe impulsa la recuperación de la lechería
Con inversión en infraestructura, alivio fiscal y financiamiento, el sector lácteo provincial creció hasta un 11 % en el último año y consolida su recuperación tras la crisis de 2023.
El plan del gobernador Pullaro garantiza que ningún jubilado provincial destine más del 5 % de sus haberes a remedios. Ya alcanzó a 6.311 beneficiarios.Santa Fe17 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
En seis meses de aplicación, la provincia de Santa Fe compensó a 6.311 jubilados para que ninguno de ellos gaste más del 5 % de sus haberes en medicamentos. La medida, impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro, se implementa a través del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos) y la Caja de Jubilaciones, que destinaron más de $681 millones para financiar el mecanismo.
El subdirector de Iapos, Luis Asas, acompañado por el subdirector de Coordinación, Rodrigo Bardina, destacó que se trata de “un esquema inédito en obras sociales públicas de Argentina, diseñado para aliviar el gasto en medicamentos de los adultos mayores”.
Asas subrayó que la medida busca garantizar equidad, accesibilidad y sostenibilidad financiera en el sistema de salud, al tiempo que adelantó que en noviembre será presentada como modelo en el congreso de la Confederación Nacional de Obras Sociales Provinciales (Cosspra).
Por su parte, Bardina explicó que el beneficio es automático y se refleja en los recibos de haberes sin necesidad de trámites. El sistema cruza los consumos en farmacias informados por Iapos con los haberes registrados en la Caja de Jubilaciones. Cuando el gasto supera el 5 %, la diferencia es cubierta por la provincia.
El mecanismo, vigente desde el 1 de marzo, se aplica sobre medicamentos ambulatorios recetados por un médico. En los recibos, los jubilados pueden identificar la compensación bajo el código 338 y el concepto “Iapos medicamentos”.
Según datos oficiales, en marzo y abril se compensó a 5.290 jubilados por $283,9 millones; en mayo a 3.660 por $132,1 millones; en junio a 3.114 por $117,2 millones; en julio a 1.738 por $67,8 millones y en agosto a 2.061 por $80,1 millones.
El Iapos recordó que las consultas pueden realizarse al 0800 444 4276, de 8 a 14 horas.
