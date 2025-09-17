Caputo: “Al precio actual el Tesoro no compra más dólares”

En medio de la tensión cambiaria y la incertidumbre financiera, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que el Tesoro nacional no comprará más dólares “al precio actual” y adelantó que se trabajan alternativas para cumplir con los compromisos de deuda.

El funcionario se expresó a través de la red social X, donde remarcó que el país seguirá honrando sus obligaciones: “Hace meses que venimos trabajando en diferentes escenarios. Como siempre, solo anunciaremos algo cuando sepamos que está concretado. Pero demás está decir que vamos a cumplir con todas las deudas, como lo hemos hecho desde que asumimos”.



Caputo explicó que el esquema cambiario vigente se mantiene: “El Banco Central solo compra dólares en el piso de la banda. El Tesoro puede comprar en cualquier momento, como de hecho lo hizo, adquiriendo 3.000 millones por debajo de 1.200. Al precio actual, el Tesoro ya no compra más”.

Las declaraciones llegan en un contexto de mercado recalentado, con el dólar mayorista cerca del techo de la banda cambiaria ($1.473), bonos soberanos en baja y un riesgo país que superó los 1.200 puntos básicos.

El ministro también respondió críticas de dirigentes políticos. Acusó al gobernador bonaerense Axel Kicillof de “comunista”, rechazó dichos de Elisa Carrió sobre recortes a jubilados y discapacitados, y apuntó contra Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, a quien señaló por tener ingresos “seis veces superiores” al de un ministro.