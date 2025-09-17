Messi marcó en el triunfo de Inter Miami ante Seattle

Racing venció a Vélez y sacó ventaja en la Libertadores
Con gol de Adrián “Maravilla” Martínez, la Academia ganó 1-0 en Liniers y quedó bien posicionado de cara a la revancha en Avellaneda.
El equipo de Javier Mascherano ganó 3-1, con goles de Jordi Alba, Lionel Messi e Ian Fray, y quedó quinto en la Conferencia Este de la MLS.Deportes17 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
Inter Miami superó 3-1 a Seattle Sounders en el Chase Stadium por la fecha 27 de la Major League Soccer. El conjunto dirigido por Javier Mascherano se afianza en zona de playoffs tras alcanzar los 49 puntos y ubicarse en la quinta posición de la Conferencia Este.
El marcador se abrió a los 11 minutos, cuando Jordi Alba conectó un pase de Lionel Messi y definió cruzado para el 1-0. El propio Messi amplió la ventaja a los 40, tras un centro rasante del lateral español. Ya en la segunda parte, Ian Fray de cabeza anotó el tercero a los 6 minutos.
Seattle descontó a los 23 a través de Obed Vargas, quien aprovechó una asistencia de Jordan Morris. Pese al intento de reacción visitante, Inter Miami controló el trámite y cerró una victoria clave.
El próximo compromiso de las “Garzas” será el sábado 20 de septiembre ante DC United, nuevamente en condición de local. Seattle, por su parte, enfrentará a Austin FC el domingo 21 como visitante.
El Millonario recibe este miércoles al conjunto brasileño en el Monumental por la ida de los cuartos de final, en un duelo con aroma a final anticipada.
El seleccionado de Marcelo Méndez superó 3-1 a Corea del Sur en Filipinas y lidera el Grupo C. El jueves definirá su pase frente a Francia.
El estadounidense venció al mexicano por decisión unánime y se convirtió en el primer boxeador en lograr ser campeón indiscutido en tres divisiones.
La Justicia levantó la suspensión del Libertadores de América-Ricardo Bochini y el Rojo podrá recibir a Banfield con público. Sin embargo, el organismo provincial inhabilitó dos sectores y redujo el aforo en 13 mil lugares.
Un periodista de L’Équipe reveló que Lionel Messi pidió a los reporteros ingresar con medias a su casa en París, durante la emblemática producción con sus siete Balones de Oro en 2021.
fin de semana a puro deporte: dos clasificados a play-offs en la Liga Venadense, definiciones en la B, doble fecha de básquet, título histórico para el femenino de Independiente en Arenales, protagonismo del hockey regional y bombazo en el boxeo internacional.
