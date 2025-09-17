Messi marcó en el triunfo de Inter Miami ante Seattle

Inter Miami superó 3-1 a Seattle Sounders en el Chase Stadium por la fecha 27 de la Major League Soccer. El conjunto dirigido por Javier Mascherano se afianza en zona de playoffs tras alcanzar los 49 puntos y ubicarse en la quinta posición de la Conferencia Este.

El marcador se abrió a los 11 minutos, cuando Jordi Alba conectó un pase de Lionel Messi y definió cruzado para el 1-0. El propio Messi amplió la ventaja a los 40, tras un centro rasante del lateral español. Ya en la segunda parte, Ian Fray de cabeza anotó el tercero a los 6 minutos.

Seattle descontó a los 23 a través de Obed Vargas, quien aprovechó una asistencia de Jordan Morris. Pese al intento de reacción visitante, Inter Miami controló el trámite y cerró una victoria clave.

El próximo compromiso de las “Garzas” será el sábado 20 de septiembre ante DC United, nuevamente en condición de local. Seattle, por su parte, enfrentará a Austin FC el domingo 21 como visitante.