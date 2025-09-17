Rufino: prisión preventiva para un hombre acusado de abusar de una niña

Un hombre de 27 años, identificado por sus iniciales LFB, quedó en prisión preventiva luego de ser imputado por abusar sexualmente de una niña en Rufino.

La medida fue dispuesta por la jueza Mariana Vidal, a pedido de la fiscal Rafaela Florit, durante una audiencia en los tribunales de la ciudad.

Según explicó la fiscal, los abusos ocurrieron entre 2016 y 2018, en la vivienda que compartían el acusado, la víctima y su grupo familiar. En ese entonces, la niña estaba en los primeros años de la escuela primaria y quedaba al cuidado exclusivo del imputado mientras sus padres trabajaban.

La investigación se inició tras la denuncia realizada en agosto de este año, cuando la víctima pudo relatar lo sucedido. La fiscalía consideró que existían pruebas suficientes para sostener la acusación en esta etapa inicial.

La calificación penal atribuida al acusado es la de abuso sexual gravemente ultrajante agravado —por su condición de encargado de la guarda y convivencia—, junto con promoción y facilitamiento de la corrupción de menores, doblemente agravada por la edad de la víctima y la relación de convivencia.