Rufino: prisión preventiva para un hombre acusado de abusar de una niña

Venado Tuerto: detuvieron a un hombre con tres machetes
El sujeto fue sorprendido causando disturbios en pleno centro y llevaba los machetes en una mochila. La fiscal en turno dispuso la notificación por portación de arma blanca.
El imputado tiene 27 años y fue detenido tras ser acusado de agredir sexualmente a una menor de su entorno familiar.Policiales 17 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
Un hombre de 27 años, identificado por sus iniciales LFB, quedó en prisión preventiva luego de ser imputado por abusar sexualmente de una niña en Rufino.
La medida fue dispuesta por la jueza Mariana Vidal, a pedido de la fiscal Rafaela Florit, durante una audiencia en los tribunales de la ciudad.
Según explicó la fiscal, los abusos ocurrieron entre 2016 y 2018, en la vivienda que compartían el acusado, la víctima y su grupo familiar. En ese entonces, la niña estaba en los primeros años de la escuela primaria y quedaba al cuidado exclusivo del imputado mientras sus padres trabajaban.
La investigación se inició tras la denuncia realizada en agosto de este año, cuando la víctima pudo relatar lo sucedido. La fiscalía consideró que existían pruebas suficientes para sostener la acusación en esta etapa inicial.
La calificación penal atribuida al acusado es la de abuso sexual gravemente ultrajante agravado —por su condición de encargado de la guarda y convivencia—, junto con promoción y facilitamiento de la corrupción de menores, doblemente agravada por la edad de la víctima y la relación de convivencia.
Un joven de 23 años fue aprehendido tras huir de un control policial. La moto quedó secuestrada y la fiscalía dispuso causas por resistencia a la autoridad.
El Tribunal Oral Federal N°1 de Rosario sentenció a 23 integrantes de la organización liderada por el venadense Mauro Novelino desde prisión. El jefe recibió una pena unificada de 35 años y su expareja, Lucía Uberti, 24.
Tres hombres fueron detenidos tras un asalto en Chañar Ladeado. En un campo de Villa Eloísa, además de dinero y armas, la Policía descubrió un invernadero clandestino de cannabis.
Un hombre fue acusado en el marco de la investigación que comenzó en 2024 tras una denuncia de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe. Recuperó la libertad bajo fianza.
El allanamiento se realizó en calle Pardal al 500. Secuestraron celulares y el detenido, de 37 años, quedó a disposición de la Justicia.
fin de semana a puro deporte: dos clasificados a play-offs en la Liga Venadense, definiciones en la B, doble fecha de básquet, título histórico para el femenino de Independiente en Arenales, protagonismo del hockey regional y bombazo en el boxeo internacional.
El evento se realizará el domingo 28 de septiembre en el Predio Mirtha Legrand, con gastronomía, espectáculos, desfile y participación de instituciones locales.
En la CPAC de Asunción, el presidente recordó al activista estadounidense asesinado y destacó el modelo económico paraguayo en sintonía con Santiago Peña.
La ministra de Seguridad aclaró que no fue ella quien dijo “lo peor ya pasó” y marcó diferencias con el discurso presidencial sobre el Presupuesto 2026.
La expresidenta cuestionó con ironía el discurso presidencial y lo acusó de repetir recetas del macrismo.