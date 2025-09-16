Argentina venció a Corea y acaricia los octavos en el Mundial

La selección argentina de vóley dio un paso clave hacia los octavos de final del Mundial 2025 que se disputa en Filipinas. En su segunda presentación, los dirigidos por Marcelo Méndez derrotaron a Corea del Sur por 3-1, con parciales de 25-22, 23-25, 25-21 y 25-18.

El inicio del encuentro fue parejo, con un set para cada equipo, pero a partir del tercero la “Albiceleste” impuso su juego y cerró con autoridad en el cuarto parcial. La figura fue Pablo Kukartsev, máximo anotador con 21 puntos, seguido por Luciano Vicentin, que aportó 20 tantos y se destacó con cinco bloqueos.

Con este resultado, Argentina suma 5 puntos y lidera el Grupo C, luego de su victoria inicial ante Finlandia. El grupo quedó abierto tras la sorpresiva derrota de Francia frente a los finlandeses, que obliga a esperar la última fecha para definir los clasificados.

El próximo compromiso será este jueves 18 a las 7 de la mañana frente a Francia. Allí, el equipo nacional definirá su futuro: si gana, terminará primero en el grupo y accederá a los octavos. En caso de caer en cinco sets, también clasificará. Si pierde en tres o cuatro parciales, dependerá del resultado de Finlandia.