Argentina venció a Corea y acaricia los octavos en el Mundial

River y Palmeiras se cruzan en cuartos de la Libertadores
El Millonario recibe este miércoles al conjunto brasileño en el Monumental por la ida de los cuartos de final, en un duelo con aroma a final anticipada.
El seleccionado de Marcelo Méndez superó 3-1 a Corea del Sur en Filipinas y lidera el Grupo C. El jueves definirá su pase frente a Francia.Deportes16 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
La selección argentina de vóley dio un paso clave hacia los octavos de final del Mundial 2025 que se disputa en Filipinas. En su segunda presentación, los dirigidos por Marcelo Méndez derrotaron a Corea del Sur por 3-1, con parciales de 25-22, 23-25, 25-21 y 25-18.
El inicio del encuentro fue parejo, con un set para cada equipo, pero a partir del tercero la “Albiceleste” impuso su juego y cerró con autoridad en el cuarto parcial. La figura fue Pablo Kukartsev, máximo anotador con 21 puntos, seguido por Luciano Vicentin, que aportó 20 tantos y se destacó con cinco bloqueos.
Con este resultado, Argentina suma 5 puntos y lidera el Grupo C, luego de su victoria inicial ante Finlandia. El grupo quedó abierto tras la sorpresiva derrota de Francia frente a los finlandeses, que obliga a esperar la última fecha para definir los clasificados.
El próximo compromiso será este jueves 18 a las 7 de la mañana frente a Francia. Allí, el equipo nacional definirá su futuro: si gana, terminará primero en el grupo y accederá a los octavos. En caso de caer en cinco sets, también clasificará. Si pierde en tres o cuatro parciales, dependerá del resultado de Finlandia.
El estadounidense venció al mexicano por decisión unánime y se convirtió en el primer boxeador en lograr ser campeón indiscutido en tres divisiones.
La Justicia levantó la suspensión del Libertadores de América-Ricardo Bochini y el Rojo podrá recibir a Banfield con público. Sin embargo, el organismo provincial inhabilitó dos sectores y redujo el aforo en 13 mil lugares.
Un periodista de L’Équipe reveló que Lionel Messi pidió a los reporteros ingresar con medias a su casa en París, durante la emblemática producción con sus siete Balones de Oro en 2021.
El presidente de Talleres, Andrés Fassi, se disculpó públicamente con Claudio Tapia tras sus duras críticas del año pasado. El gesto busca bajar tensiones en medio de la crisis deportiva del club.
Los partidos se jugarán a las 13, 16, 19 y 22 (hora argentina). La Selección podrá verse en horarios accesibles para los hinchas.
La Municipalidad de Villa Cañás abrió el registro de oposición para nuevas obras incluidas en la ordenanza N°1366/25.
El Gobierno provincial destinó $50 millones al Centro Agrotécnico Regional para la compra de un tractor. Desde AMSAFE cuestionaron la medida en medio de la crisis salarial docente.
Se realizaron tareas de nivelado y colocación de tubos para garantizar la transitabilidad y mejorar el escurrimiento del agua.
Wall Street Journal y Financial Times cuestionaron a la secretaria general de la Presidencia por presuntas coimas y el traspié electoral en Buenos Aires.
Crece la tensión tras un nuevo operativo de Washington en aguas internacionales.