Villa Cañás reprogramó la Fiesta de la Empanada de Hojaldre

Se realizaron tareas de nivelado y colocación de tubos para garantizar la transitabilidad y mejorar el escurrimiento del agua.
El evento se realizará el domingo 28 de septiembre en el Predio Mirtha Legrand, con gastronomía, espectáculos, desfile y participación de instituciones locales.Villa Cañás16 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
La Municipalidad de Villa Cañás informó que la 2ª edición de la Fiesta de la Empanada de Hojaldre fue reprogramada para el domingo 28 de septiembre, debido a las malas condiciones climáticas previstas para este fin de semana.
El encuentro cultural y gastronómico tendrá lugar en el Predio Mirtha Legrand, sobre el escenario “Los 3 Maestros”, desde las 10.30 horas. Durante la jornada, panaderos y emprendedores locales ofrecerán empanadas de hojaldre —un clásico cañaseño— junto a otros productos elaborados con esta masa característica.
La programación incluye un desfile de apertura con la temática “paz mundial”, seguido de espectáculos artísticos y musicales en vivo. También participarán artesanos, emprendedores de la región y stands de instituciones educativas, deportivas e intermedias de la ciudad.
Además, habrá juegos recreativos para toda la familia, con el objetivo de promover la integración comunitaria y dar mayor visibilidad a la producción local.
