Presupuesto 2026: Gobierno prevé dólar a $1423 e inflación del 10,1%

El dólar alcanzó los $1.480 en el Banco Nación
La divisa subió $15 este lunes y se ofrece a $1.480 en el Banco Nación. En el mercado mayorista, la cotización tocó un récord de $1.470,50, cerca del límite de intervención del BCRA.
El proyecto enviado por Javier Milei al Congreso fija metas económicas clave para 2026 y promete aumentos en salud, jubilaciones y universidades.Mercados16 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
El presidente Javier Milei presentó este lunes en cadena nacional el Presupuesto 2026, que ya ingresó al Congreso. Entre los principales puntos, el proyecto estima que la inflación será del 10,1% durante el próximo año y que el dólar oficial se ubicará en $1423.
El mandatario aseguró que “lo peor ya pasó” y pidió paciencia a la ciudadanía para sostener el rumbo del ajuste. Además, destacó que busca acuerdos con los gobernadores y anunció incrementos en partidas para jubilaciones, universidades y el sistema de salud.
En su mensaje, Milei también habló de reactivar la obra pública a través del financiamiento privado y sostuvo que, con equilibrio fiscal y reformas estructurales, la Argentina podría crecer “al 7% u 8% anual”. Según sus proyecciones, esto permitiría al país “parecerse en una década a naciones de altos ingresos”.
La discusión parlamentaria del Presupuesto 2026 será clave para definir el rumbo económico y político del próximo año, en un contexto de tensiones recientes tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires.
El tipo de cambio arranca la semana con subas y fuerte presión en los mercados tras el resultado en Buenos Aires. Los ADRs caen 12% y el riesgo país apunta a los 1000 puntos.
El mercado cambiario abrió sin variaciones este viernes, en una rueda marcada por la expectativa a dos días de los comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires.
Las principales entidades financieras ajustaron sus cotizaciones con diferencias de hasta $62, en un mercado marcado por la volatilidad y la cautela.
El dólar blue y el oficial se negocian en $1320 para la venta, sin variaciones en la jornada.
La brecha entre el dólar oficial y el paralelo se mantiene casi neutral, con una diferencia de poco más del 1%. El MEP y el CCL rondan los $1.335, mientras que el dólar turista supera los $1.740.
La Municipalidad de Villa Cañás abrió el registro de oposición para nuevas obras incluidas en la ordenanza N°1366/25.
El Gobierno provincial destinó $50 millones al Centro Agrotécnico Regional para la compra de un tractor. Desde AMSAFE cuestionaron la medida en medio de la crisis salarial docente.
Se realizaron tareas de nivelado y colocación de tubos para garantizar la transitabilidad y mejorar el escurrimiento del agua.
Wall Street Journal y Financial Times cuestionaron a la secretaria general de la Presidencia por presuntas coimas y el traspié electoral en Buenos Aires.
Crece la tensión tras un nuevo operativo de Washington en aguas internacionales.