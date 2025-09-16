Presupuesto 2026: Gobierno prevé dólar a $1423 e inflación del 10,1%

El presidente Javier Milei presentó este lunes en cadena nacional el Presupuesto 2026, que ya ingresó al Congreso. Entre los principales puntos, el proyecto estima que la inflación será del 10,1% durante el próximo año y que el dólar oficial se ubicará en $1423.

El mandatario aseguró que “lo peor ya pasó” y pidió paciencia a la ciudadanía para sostener el rumbo del ajuste. Además, destacó que busca acuerdos con los gobernadores y anunció incrementos en partidas para jubilaciones, universidades y el sistema de salud.

En su mensaje, Milei también habló de reactivar la obra pública a través del financiamiento privado y sostuvo que, con equilibrio fiscal y reformas estructurales, la Argentina podría crecer “al 7% u 8% anual”. Según sus proyecciones, esto permitiría al país “parecerse en una década a naciones de altos ingresos”.

La discusión parlamentaria del Presupuesto 2026 será clave para definir el rumbo económico y político del próximo año, en un contexto de tensiones recientes tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires.