Presupuesto 2026: Gobierno prevé dólar a $1423 e inflación del 10,1%

El proyecto enviado por Javier Milei al Congreso fija metas económicas clave para 2026 y promete aumentos en salud, jubilaciones y universidades.

Mercados16 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
dolar-inflacion

El presidente Javier Milei presentó este lunes en cadena nacional el Presupuesto 2026, que ya ingresó al Congreso. Entre los principales puntos, el proyecto estima que la inflación será del 10,1% durante el próximo año y que el dólar oficial se ubicará en $1423.

El mandatario aseguró que “lo peor ya pasó” y pidió paciencia a la ciudadanía para sostener el rumbo del ajuste. Además, destacó que busca acuerdos con los gobernadores y anunció incrementos en partidas para jubilaciones, universidades y el sistema de salud.

En su mensaje, Milei también habló de reactivar la obra pública a través del financiamiento privado y sostuvo que, con equilibrio fiscal y reformas estructurales, la Argentina podría crecer “al 7% u 8% anual”. Según sus proyecciones, esto permitiría al país “parecerse en una década a naciones de altos ingresos”.

La discusión parlamentaria del Presupuesto 2026 será clave para definir el rumbo económico y político del próximo año, en un contexto de tensiones recientes tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias