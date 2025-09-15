El dólar alcanzó los $1.480 en el Banco Nación

El dólar abrió la semana con una nueva suba y alcanzó los $1.480 para la venta en el Banco Nación, lo que representa un incremento de $15 o 1% respecto al cierre anterior.

En el segmento mayorista, la divisa avanzó hasta los $1.470,50, rozando el techo de la banda cambiaria establecida por el Banco Central. Operadores señalaron que hubo fuertes posturas vendedoras en $1.473,50, atribuidas a organismos oficiales, lo que sugiere la intención de frenar un alza mayor.

El dólar blue también mostró un fuerte movimiento alcista y se negocia a $1.455, su nivel más alto desde julio de 2024. En tanto, los dólares financieros retrocedieron levemente: el contado con liquidación bajó a $1.478 y el MEP se pactó en $1.471.

La suba se da en un contexto de tensión cambiaria tras el resultado de las elecciones legislativas bonaerenses, que fortalecieron al oficialismo provincial y generaron incertidumbre en los mercados financieros. Según analistas, el mercado estará atento al accionar del Banco Central, que podría intervenir si la cotización supera el techo de la banda.

Además, el viernes pasado la Comisión Nacional de Valores (CNV) dispuso y luego corrigió una norma sobre la operatoria de bonos en dólares con financiamiento, buscando limitar el uso de apalancamiento para dolarizar carteras. Especialistas consideran que estas medidas buscan reducir la presión sobre el tipo de cambio en la previa de las elecciones nacionales del 26 de octubre.