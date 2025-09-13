Sugestivo mensaje de Victoria Villarruel tras la condena de Jair Bolsonaro a 27 años de prisión

Allanan a Spagnuolo y hallan 80 mil dólares
El fiscal Picardi ordenó nuevos procedimientos en la causa por presuntas coimas en la provisión de medicamentos. Los abogados de Diego Spagnuolo renunciaron a su defensa.
Política 13 de septiembre de 2025
La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, sorprendió este jueves con un sugestivo mensaje en su cuenta de X (ex Twitter) tras conocerse la condena al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sentenciado a 27 años y tres meses de prisión por su participación en el intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva en 2023.
“Resulta inquietante que en América los presidentes elegidos democráticamente terminen presos”, escribió Villarruel en la red social, en un comentario que generó repercusión tanto en el ámbito político como en los medios.
El pronunciamiento de la Vicepresidenta ocurre en la antesala de un rol clave: el próximo martes quedará a cargo del Poder Ejecutivo nacional debido al viaje de Javier Milei a Paraguay, donde participará de una nueva edición de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).
Por su parte, la sentencia contra Bolsonaro fue dictada por la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, que con cuatro votos a favor y uno en contra lo halló culpable, junto con otros siete imputados, de tramar un plan para socavar las instituciones republicanas tras las elecciones de 2022, en las que Lula resultó ganador.
Con este fallo, el expresidente brasileño enfrenta la condena más severa de su carrera política, en un contexto de fuerte polarización regional y debate sobre el destino judicial de los líderes elegidos por el voto popular.
La secretaria general activó la campaña antes de tiempo y mostró su alineamiento con Martín Menem. El sector de Santiago Caputo, molesto por su exclusión, se repliega y analiza cómo seguir.
El vocero presidencial reconoció errores tras la derrota bonaerense, pero aseguró que el Gobierno no modificará su plan económico ni los vetos a leyes que aumentan el gasto.
El vocero presidencial reconoció fallas en la gestión, aunque aseguró que el Gobierno no modificará su plan económico y político.
El vuelo contratado por el gobierno estadounidense arribó esta madrugada con destino final en Argentina. Los deportados fueron recibidos en la terminal privada del aeropuerto.
El decreto presidencial anuló la norma que garantizaba fondos e insumos críticos para hospitales pediátricos y mejoras salariales para el personal de salud. La medida vuelve ahora al Congreso.
Ocurrió esta mañana en la intersección de calles 57 y 48. El motociclista fue trasladado al hospital por personal del SIES 107.
El domingo 21 de septiembre la ciudad vivirá una jornada cultural y gastronómica con espectáculos, stands y el tradicional desfile por la paz mundial.
La jefa de la Sección Vial y 13 efectivos fueron arrestados tras una denuncia de cohecho. La investigación incluye allanamientos en varias provincias.
Provincia y Comuna avanzan en la construcción de un espacio cultural que será sede permanente de la Fiesta Provincial del Poncho.
La ex presidenta se reunió con candidatos en San José 1111 para definir una estrategia legislativa contra el veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.