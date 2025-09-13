Sugestivo mensaje de Victoria Villarruel tras la condena de Jair Bolsonaro a 27 años de prisión

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, sorprendió este jueves con un sugestivo mensaje en su cuenta de X (ex Twitter) tras conocerse la condena al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sentenciado a 27 años y tres meses de prisión por su participación en el intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva en 2023.

“Resulta inquietante que en América los presidentes elegidos democráticamente terminen presos”, escribió Villarruel en la red social, en un comentario que generó repercusión tanto en el ámbito político como en los medios.

El pronunciamiento de la Vicepresidenta ocurre en la antesala de un rol clave: el próximo martes quedará a cargo del Poder Ejecutivo nacional debido al viaje de Javier Milei a Paraguay, donde participará de una nueva edición de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

Por su parte, la sentencia contra Bolsonaro fue dictada por la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, que con cuatro votos a favor y uno en contra lo halló culpable, junto con otros siete imputados, de tramar un plan para socavar las instituciones republicanas tras las elecciones de 2022, en las que Lula resultó ganador.

Con este fallo, el expresidente brasileño enfrenta la condena más severa de su carrera política, en un contexto de fuerte polarización regional y debate sobre el destino judicial de los líderes elegidos por el voto popular.