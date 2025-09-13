Independiente vuelve a jugar en su estadio, pero APreViDe clausuró dos tribunas

A más de 20 días de los graves incidentes ocurridos en la revancha de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Universidad de Chile, Independiente recibió la noticia que esperaba: el Juzgado de Garantías N°3 de Avellaneda, a cargo de José Luis Arabito, levantó la clausura del estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. De esta manera, el Rojo podrá volver a jugar con público hoy a las 16.45 frente a Banfield por el Torneo Clausura.

La medida cautelar había sido impuesta para investigar las fallas en el operativo de seguridad que derivaron en los disturbios de la noche del 20 de agosto, donde hubo decenas de heridos por enfrentamientos entre barras bravas. Durante este tiempo, el club debió postergar su partido frente a Platense y trabajó en conjunto con APreViDe, la AFA, el Gobierno bonaerense y la fiscalía interviniente para elaborar un nuevo protocolo de seguridad.

El fiscal Mariano Zitto consideró cumplidas las exigencias y solicitó el levantamiento de la clausura, lo que fue aceptado por la Justicia. Sin embargo, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte resolvió inhabilitar por al menos dos partidos las tribunas Pavoni Baja y Alta, sectores donde se produjeron los incidentes. La decisión también prohíbe el ingreso de bombos, banderas y telones, lo que implica una reducción de alrededor de 13 mil lugares en la capacidad total.

En la dirigencia, encabezada por Néstor Grindetti, existe malestar con la medida, ya que entienden que el club cumplió con todas las condiciones requeridas y anticiparon que buscarán revertir la restricción. Mientras tanto, se habilitó el canje para la otra popular y la venta de plateas.

En lo futbolístico, Julio Vaccari trabaja para que el plantel se enfoque en el duelo ante Banfield. El entrenador recupera a Kevin Lomónaco, tras cumplir una fecha de suspensión, y a Felipe Loyola, Luciano Cabral y Gabriel Ávalos, que regresan de sus compromisos internacionales.