Villa Cañás avanza con nuevas obras de desagües

Villa Cañás celebra la 2ª Fiesta de la Empanada de Hojaldre
El domingo 21 de septiembre la ciudad vivirá una jornada cultural y gastronómica con espectáculos, stands y el tradicional desfile por la paz mundial.
La Municipalidad continúa con trabajos en distintos sectores de la ciudad para mejorar el escurrimiento del agua de lluvia y prevenir anegamientos.Villa Cañás12 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
La Municipalidad de Villa Cañás, a través de la Secretaría de Obras Públicas y con el acompañamiento del Gobierno provincial, avanza con las obras de desagües proyectadas en diferentes puntos de la ciudad.
En esta oportunidad, las tareas se ejecutaron en calle 42 y 71, en inmediaciones de la cancha de Independiente. Allí se colocaron once módulos premoldeados, construidos previamente por personal municipal en la Planta Hormigonera.
Los trabajos forman parte de un plan integral de mejoras en el sistema de desagües pluviales, que se lleva adelante mediante el Programa de Obras Urbanas (POU). El objetivo principal es optimizar el escurrimiento del agua de lluvia y evitar anegamientos en los barrios más afectados.
“Con estas obras bajamos en su totalidad el nivel del canal en toda su extensión para que el agua pueda correr de Norte a Sur”, señalaron desde la Secretaría de Obras Públicas.
La propuesta reúne obras de artistas locales y permanecerá abierta tres semanas en el Centro Cultural.
Ocurrió esta mañana en la intersección de calles 57 y 48. El motociclista fue trasladado al hospital por personal del SIES 107.
El intendente Norberto Gizzi participó del acto por el Día del Maestro, donde alumnos y docentes recordaron a Sarmiento y destacaron la vocación de enseñar.
La Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo confirmó que los interesados podrán anotarse o actualizar sus datos hasta el 30 de septiembre. Los requisitos incluyen residencia en la ciudad y conformación de un grupo familiar.
Un automóvil se incendió este lunes en la intersección de calle 36 y 53 bis. La actuación inmediata de los bomberos voluntarios impidió que las llamas se propagaran y confirmó que no hubo heridos.
La compañía anunció nuevas frecuencias desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza hacia la isla caribeña, disponibles entre enero y febrero.
La comuna entregó ayuda directa a 218 familias afectadas y gestiona créditos blandos para la reconstrucción, tras la histórica tormenta de Santa Rosa.
El músico contó que la mediática le ofreció comprarle un Ferrari si aceptaba casarse, aunque él aseguró que no le convenció el modo en que se lo planteó.
El expresidente fue hallado culpable por organización criminal y golpismo. Se enfrenta a una pena de hasta 43 años de prisión.
La fiscal Carmen Ibarra se opuso al arresto domiciliario del adolescente de 14 años. En paralelo, el acusado de 17 irá a juicio oral por el homicidio de la niña de 7 años en La Plata.