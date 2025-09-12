Villa Cañás avanza con nuevas obras de desagües

La Municipalidad de Villa Cañás, a través de la Secretaría de Obras Públicas y con el acompañamiento del Gobierno provincial, avanza con las obras de desagües proyectadas en diferentes puntos de la ciudad.



En esta oportunidad, las tareas se ejecutaron en calle 42 y 71, en inmediaciones de la cancha de Independiente. Allí se colocaron once módulos premoldeados, construidos previamente por personal municipal en la Planta Hormigonera.

Los trabajos forman parte de un plan integral de mejoras en el sistema de desagües pluviales, que se lleva adelante mediante el Programa de Obras Urbanas (POU). El objetivo principal es optimizar el escurrimiento del agua de lluvia y evitar anegamientos en los barrios más afectados.

“Con estas obras bajamos en su totalidad el nivel del canal en toda su extensión para que el agua pueda correr de Norte a Sur”, señalaron desde la Secretaría de Obras Públicas.