Milei vetó la ley de reparto de ATN y la devolvió al Senado

El presidente Javier Milei firmó este jueves el decreto que veta la ley de distribución de los Aportes al Tesoro Nacional (ATN), sancionada días atrás por el Congreso con el apoyo de los bloques opositores. La decisión fue publicada esta madrugada en el Boletín Oficial y el proyecto quedó en manos del Senado, que tendrá la facultad de insistir con la norma si logra reunir los dos tercios de los votos.



La iniciativa legislativa buscaba establecer un reparto automático de los ATN entre las provincias, en base a los coeficientes de coparticipación federal. Gobernadores opositores habían reclamado esta modificación, argumentando que los fondos —reservados por el Estado nacional para situaciones de emergencia— se retienen de manera indebida y con criterios discrecionales.

En los fundamentos del veto, el Ejecutivo defendió la necesidad de mantener la potestad de asignar los recursos en forma flexible, señalando que la discrecionalidad permite atender emergencias y desequilibrios financieros imprevistos.

El debate se produce en un contexto político marcado por la reciente derrota del oficialismo en las elecciones bonaerenses y el lanzamiento de la Mesa Federal, un espacio de diálogo con gobernadores. Pese a esa convocatoria, la medida fue cuestionada por mandatarios provinciales, que la consideraron contradictoria con la apertura al diálogo.

La disputa por los ATN se suma a otros proyectos rechazados por el Gobierno, como la ley de emergencia en discapacidad. Ahora, el desenlace dependerá de la votación en el Senado, donde la oposición intentará ratificar el reparto automático de los fondos.