Paro en el Garrahan tras veto a la Ley Pediátrica

Desde las 7 de este viernes, trabajadores del Hospital Garrahan llevan adelante un paro en protesta por el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia Pediátrica.

La medida fue impulsada por la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), que decidió suspender todas las actividades programadas. El centro de salud funcionará únicamente con asistencia en áreas críticas: internaciones y guardia.

Durante la jornada también se desarrollarán instancias de organización gremial. A las 13 horas está prevista una asamblea en el hospital, mientras que a las 15:30 los trabajadores marcharán desde el Congreso de la Nación hacia Plaza de Mayo, donde esperan concentrarse alrededor de las 17.

La norma vetada había sido sancionada por el Congreso y contemplaba un aumento de fondos y mejoras salariales para el Garrahan y otros hospitales pediátricos del país. Su rechazo por parte del Ejecutivo motivó el reclamo de médicos, enfermeros y personal técnico, que sostienen que la situación afecta directamente la atención de los niños y niñas que dependen de estos servicios.