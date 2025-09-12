Paro en el Garrahan tras veto a la Ley Pediátrica

Milei vetó la ley de reparto de ATN y la devolvió al Senado
El Presidente bloqueó la norma que fijaba un esquema automático de distribución de fondos a las provincias. El Senado deberá decidir ahora si insiste con la medida.
Profesionales y técnicos del hospital realizan un cese de actividades en rechazo al veto presidencial. Solo se garantizan guardias e internaciones.País12 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
Desde las 7 de este viernes, trabajadores del Hospital Garrahan llevan adelante un paro en protesta por el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia Pediátrica.
La medida fue impulsada por la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), que decidió suspender todas las actividades programadas. El centro de salud funcionará únicamente con asistencia en áreas críticas: internaciones y guardia.
Durante la jornada también se desarrollarán instancias de organización gremial. A las 13 horas está prevista una asamblea en el hospital, mientras que a las 15:30 los trabajadores marcharán desde el Congreso de la Nación hacia Plaza de Mayo, donde esperan concentrarse alrededor de las 17.
La norma vetada había sido sancionada por el Congreso y contemplaba un aumento de fondos y mejoras salariales para el Garrahan y otros hospitales pediátricos del país. Su rechazo por parte del Ejecutivo motivó el reclamo de médicos, enfermeros y personal técnico, que sostienen que la situación afecta directamente la atención de los niños y niñas que dependen de estos servicios.
El gobernador bonaerense visitó la Quinta Sección para inaugurar obras y respaldar a Fuerza Patria rumbo a las elecciones de octubre. Apuntó contra los vetos presidenciales en salud y educación.
La compañía anunció nuevas frecuencias desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza hacia la isla caribeña, disponibles entre enero y febrero.
Será la primera vez en 2025 que un avión fletado por el gobierno norteamericano arribe a Buenos Aires con ciudadanos expulsados. El vuelo hará escalas en Colombia y Brasil.
La Coalición Cívica denunció a Alejandro Maraniello ante el Consejo de la Magistratura por mal desempeño y posible comisión de delitos.
El gobernador de La Pampa celebró el rechazo al veto sobre la emergencia en discapacidad y advirtió sobre los riesgos de una crisis social y económica.
Con un IPC de 1,9% en agosto, el BCRA redujo las tasas de pases para aliviar la actividad económica. Caputo aseguró que el frente financiero comenzó a estabilizarse.
Los partidos se jugarán a las 13, 16, 19 y 22 (hora argentina). La Selección podrá verse en horarios accesibles para los hinchas.
La compañía anunció nuevas frecuencias desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza hacia la isla caribeña, disponibles entre enero y febrero.
La Policía Federal realizó cuatro procedimientos en Miramar por una investigación de trata de personas. Intervinieron un templo evangélico, un comercio y dos viviendas particulares.
El expresidente fue hallado culpable por organización criminal y golpismo. Se enfrenta a una pena de hasta 43 años de prisión.