Hallaron muerto al argentino secuestrado en Río de Janeiro

El turista argentino Alejandro Ainsworth, de 54 años, fue encontrado muerto este jueves en Río de Janeiro, Brasil.

Ainsworth había sido visto por última vez al salir de su hospedaje en el barrio de Copacabana. Desde entonces, su familia había denunciado su desaparición y alertado sobre un posible secuestro, lo que activó la búsqueda por parte de las autoridades locales.

Si bien aún no se brindaron detalles oficiales sobre las circunstancias del hallazgo, la noticia generó conmoción en la comunidad argentina en Brasil y en quienes seguían de cerca el caso. La Justicia brasileña mantiene la investigación abierta para esclarecer el hecho.