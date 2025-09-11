Hallaron muerto al argentino secuestrado en Río de Janeiro

La adolescente que ingresó armada a una escuela en Mendoza sigue internada y no habrá investigación penal
La causa quedó a disposición de la Justicia.
Alejandro Ainsworth, de 54 años, había desaparecido tras salir de su hospedaje en Copacabana. Su hijo confirmó el hallazgo.Sociedad11 de septiembre de 2025LORENA ACOSTA
El turista argentino Alejandro Ainsworth, de 54 años, fue encontrado muerto este jueves en Río de Janeiro, Brasil.
Ainsworth había sido visto por última vez al salir de su hospedaje en el barrio de Copacabana. Desde entonces, su familia había denunciado su desaparición y alertado sobre un posible secuestro, lo que activó la búsqueda por parte de las autoridades locales.
Si bien aún no se brindaron detalles oficiales sobre las circunstancias del hallazgo, la noticia generó conmoción en la comunidad argentina en Brasil y en quienes seguían de cerca el caso. La Justicia brasileña mantiene la investigación abierta para esclarecer el hecho.
La Policía Federal realizó cuatro procedimientos en Miramar por una investigación de trata de personas. Intervinieron un templo evangélico, un comercio y dos viviendas particulares.
El Concejo Municipal aprobó la medida mientras dure el conflicto laboral con la patronal. También pidieron apoyo a empresas de servicios y al Ministerio de Trabajo provincial.
La magistrada fue acusada de delitos vinculados al documental filmado durante el juicio por la muerte de Diego Maradona. Los fiscales pidieron su juicio político y desafuero.
El viernes 12 de septiembre la ciudad será escenario de una movilización en defensa de la planta local y sus puestos de trabajo. La convocatoria reúne a instituciones, gremios, organizaciones y vecinos.
El juicio en Melincué concluyó con el pedido fiscal de 20 años de cárcel para un hombre acusado de abusar de su hermana desde la niñez hasta 2024.
Vivían en toldos de nylon, sin agua potable ni baños. La Justicia investiga si se trata de un caso de explotación laboral y posible trata de personas.
El activista conservador recibió un disparo en el cuello durante un evento en la Universidad del Valle. Un sospechoso fue detenido y el hecho generó condenas de todo el arco político.
El intendente Norberto Gizzi participó del acto por el Día del Maestro, donde alumnos y docentes recordaron a Sarmiento y destacaron la vocación de enseñar.
El gobernador decidió no responder más a politicadesantafe.com tras sus informes sobre reelección, sobreprecios y fondos polémicos. La medida reabre el debate sobre libertad de prensa.