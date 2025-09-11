Diez argentinos deportados de EE.UU. llegaron a Ezeiza

En la madrugada de este jueves arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza un avión que trasladó a diez ciudadanos argentinos deportados desde Estados Unidos. La aeronave, un Boeing 767-300 de la empresa Omni Air International, aterrizó a las 3:17 en la terminal privada del aeropuerto y poco después los pasajeros pudieron reencontrarse con sus familiares.

El vuelo había partido el miércoles desde el aeropuerto Perot Field Fort Worth Alliance, en Texas. En su recorrido incluyó escalas en Luisiana y en Bogotá, Colombia, para luego dirigirse al aeropuerto de Confins, en Belo Horizonte, Brasil, donde descendió un grupo de deportados brasileños. Desde allí, continuó hasta Buenos Aires.

De acuerdo con la información difundida por Infobae, los argentinos que regresaron en este operativo son: Daniel Rodrigo Céspedes, Maximiliano García, Luciana Lorena Lopresti, Sandra Márquez, Ernesto Núñez, Marcos Ontivero, Pablo Ridolfo, Mario Robles, Julián Francisco Rojas y Rodolfo Valor.

Este tipo de vuelos forma parte de los acuerdos bilaterales en materia migratoria y son coordinados por las autoridades de ambos países.