Diez argentinos deportados de EE.UU. llegaron a Ezeiza

Adorni ratificó el rumbo y rechazó “populismo electoral”
El vocero presidencial reconoció errores tras la derrota bonaerense, pero aseguró que el Gobierno no modificará su plan económico ni los vetos a leyes que aumentan el gasto.
El vuelo contratado por el gobierno estadounidense arribó esta madrugada con destino final en Argentina. Los deportados fueron recibidos en la terminal privada del aeropuerto.Política 11 de septiembre de 2025LORENA ACOSTA
En la madrugada de este jueves arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza un avión que trasladó a diez ciudadanos argentinos deportados desde Estados Unidos. La aeronave, un Boeing 767-300 de la empresa Omni Air International, aterrizó a las 3:17 en la terminal privada del aeropuerto y poco después los pasajeros pudieron reencontrarse con sus familiares.
El vuelo había partido el miércoles desde el aeropuerto Perot Field Fort Worth Alliance, en Texas. En su recorrido incluyó escalas en Luisiana y en Bogotá, Colombia, para luego dirigirse al aeropuerto de Confins, en Belo Horizonte, Brasil, donde descendió un grupo de deportados brasileños. Desde allí, continuó hasta Buenos Aires.
De acuerdo con la información difundida por Infobae, los argentinos que regresaron en este operativo son: Daniel Rodrigo Céspedes, Maximiliano García, Luciana Lorena Lopresti, Sandra Márquez, Ernesto Núñez, Marcos Ontivero, Pablo Ridolfo, Mario Robles, Julián Francisco Rojas y Rodolfo Valor.
Este tipo de vuelos forma parte de los acuerdos bilaterales en materia migratoria y son coordinados por las autoridades de ambos países.
El vocero presidencial reconoció errores tras la derrota bonaerense, pero aseguró que el Gobierno no modificará su plan económico ni los vetos a leyes que aumentan el gasto.
El vocero presidencial reconoció fallas en la gestión, aunque aseguró que el Gobierno no modificará su plan económico y político.
El decreto presidencial anuló la norma que garantizaba fondos e insumos críticos para hospitales pediátricos y mejoras salariales para el personal de salud. La medida vuelve ahora al Congreso.
El presidente rechazó íntegramente la norma sancionada por el Congreso que buscaba reforzar el presupuesto de las universidades públicas y mejorar los sueldos de docentes y no docentes.
El Presidente hablará el lunes a las 21 horas para presentar el proyecto de Presupuesto 2026, en medio de la reorganización política tras la derrota en Buenos Aires.
El Presidente convocó a una nueva mesa política tras el revés electoral en Buenos Aires, pero evitó cambios de gabinete. Persisten las internas y crecen las dudas entre gobernadores y aliados.
Vivían en toldos de nylon, sin agua potable ni baños. La Justicia investiga si se trata de un caso de explotación laboral y posible trata de personas.
El viernes 12 de septiembre la ciudad será escenario de una movilización en defensa de la planta local y sus puestos de trabajo. La convocatoria reúne a instituciones, gremios, organizaciones y vecinos.
El activista conservador recibió un disparo en el cuello durante un evento en la Universidad del Valle. Un sospechoso fue detenido y el hecho generó condenas de todo el arco político.
El intendente Norberto Gizzi participó del acto por el Día del Maestro, donde alumnos y docentes recordaron a Sarmiento y destacaron la vocación de enseñar.
El gobernador decidió no responder más a politicadesantafe.com tras sus informes sobre reelección, sobreprecios y fondos polémicos. La medida reabre el debate sobre libertad de prensa.