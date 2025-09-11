FIFA confirmó los horarios del Mundial 2026

Argentina cayó en Ecuador y encendió una alarma
La selección perdió 1-0 en Guayaquil con varios suplentes y la despedida de Messi en eliminatorias quedó opacada. El equipo volvió a mostrar dificultades fuera de casa.
Los partidos se jugarán a las 13, 16, 19 y 22 (hora argentina). La Selección podrá verse en horarios accesibles para los hinchas.Deportes11 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
La FIFA oficializó este jueves los horarios en los que se disputarán los partidos del Mundial 2026, que tendrá como sedes a Estados Unidos, Canadá y México. La Selección argentina, campeona vigente, iniciará en menos de nueve meses su camino en busca de la cuarta estrella.
Según el cronograma, los encuentros se desarrollarán en cuatro turnos diarios: 13, 16, 19 y 22 horas de Argentina. Esto representa una ventaja para los fanáticos locales, ya que se podrán seguir los partidos en franjas horarias cómodas y sin trasnochar.
La próxima Copa del Mundo será la primera con 48 selecciones y se jugará en tres países, con el debut previsto para junio de 2026. La distribución de horarios responde a la necesidad de abarcar distintos husos, pero también busca garantizar mayor audiencia en mercados clave como América Latina y Europa.
En las próximas semanas, la FIFA dará a conocer los estadios y el fixture completo de la fase de grupos, lo que permitirá conocer en qué ciudad debutará la “Scaloneta” y cuáles serán sus rivales.
Luego de una reunión entre los dirigentes del ´Rojo´ y APreViDe, la suspensión podría quedar sin efecto.
El piloto argentino no pudo superar la Q1 en Monza y partirá desde la 18ª posición este domingo. Su compañero Pierre Gasly saldrá último.
Con dos goles de Lionel Messi y otro de Lautaro Martínez, la Selección se despidió de su gente con una victoria contundente en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.
La Selección enfrentará a la Vinotinto este jueves a las 20.30 en Buenos Aires. El encuentro podría ser el último de Messi en Eliminatorias como local y será transmitido por Telefé, TyC Sports y DSports.
Alpine anunció que Paul Aron ocupará el auto del argentino en la FP1 del Gran Premio de Italia. Colapinto recién saldrá a pista en la segunda práctica.
Vivían en toldos de nylon, sin agua potable ni baños. La Justicia investiga si se trata de un caso de explotación laboral y posible trata de personas.
El viernes 12 de septiembre la ciudad será escenario de una movilización en defensa de la planta local y sus puestos de trabajo. La convocatoria reúne a instituciones, gremios, organizaciones y vecinos.
El activista conservador recibió un disparo en el cuello durante un evento en la Universidad del Valle. Un sospechoso fue detenido y el hecho generó condenas de todo el arco político.
El intendente Norberto Gizzi participó del acto por el Día del Maestro, donde alumnos y docentes recordaron a Sarmiento y destacaron la vocación de enseñar.
El gobernador decidió no responder más a politicadesantafe.com tras sus informes sobre reelección, sobreprecios y fondos polémicos. La medida reabre el debate sobre libertad de prensa.