FIFA confirmó los horarios del Mundial 2026

Los partidos se jugarán a las 13, 16, 19 y 22 (hora argentina). La Selección podrá verse en horarios accesibles para los hinchas.

11 de septiembre de 2025
La FIFA oficializó este jueves los horarios en los que se disputarán los partidos del Mundial 2026, que tendrá como sedes a Estados Unidos, Canadá y México. La Selección argentina, campeona vigente, iniciará en menos de nueve meses su camino en busca de la cuarta estrella.

Según el cronograma, los encuentros se desarrollarán en cuatro turnos diarios: 13, 16, 19 y 22 horas de Argentina. Esto representa una ventaja para los fanáticos locales, ya que se podrán seguir los partidos en franjas horarias cómodas y sin trasnochar.

La próxima Copa del Mundo será la primera con 48 selecciones y se jugará en tres países, con el debut previsto para junio de 2026. La distribución de horarios responde a la necesidad de abarcar distintos husos, pero también busca garantizar mayor audiencia en mercados clave como América Latina y Europa.

En las próximas semanas, la FIFA dará a conocer los estadios y el fixture completo de la fase de grupos, lo que permitirá conocer en qué ciudad debutará la “Scaloneta” y cuáles serán sus rivales.

