FIFA confirmó los horarios del Mundial 2026

La FIFA oficializó este jueves los horarios en los que se disputarán los partidos del Mundial 2026, que tendrá como sedes a Estados Unidos, Canadá y México. La Selección argentina, campeona vigente, iniciará en menos de nueve meses su camino en busca de la cuarta estrella.

Según el cronograma, los encuentros se desarrollarán en cuatro turnos diarios: 13, 16, 19 y 22 horas de Argentina. Esto representa una ventaja para los fanáticos locales, ya que se podrán seguir los partidos en franjas horarias cómodas y sin trasnochar.

La próxima Copa del Mundo será la primera con 48 selecciones y se jugará en tres países, con el debut previsto para junio de 2026. La distribución de horarios responde a la necesidad de abarcar distintos husos, pero también busca garantizar mayor audiencia en mercados clave como América Latina y Europa.

En las próximas semanas, la FIFA dará a conocer los estadios y el fixture completo de la fase de grupos, lo que permitirá conocer en qué ciudad debutará la “Scaloneta” y cuáles serán sus rivales.