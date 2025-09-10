Primer vuelo con argentinos deportados desde EE.UU. llegará a Ezeiza

Carrió pidió el juicio político del juez que censuró audios de Karina Milei
La Coalición Cívica denunció a Alejandro Maraniello ante el Consejo de la Magistratura por mal desempeño y posible comisión de delitos.
Un operativo de deportación masiva del gobierno de Estados Unidos tendrá como destino la Argentina por primera vez en lo que va del año. Según confirmaron fuentes oficiales, un avión Boeing 767-300 de la empresa Omni Air International aterrizará en el aeropuerto internacional de Ezeiza con ciudadanos argentinos expulsados.
La aeronave partirá este miércoles desde un aeropuerto aún no revelado en territorio estadounidense y hará escalas previas en Bogotá (Colombia) y en Belo Horizonte (Brasil), según registros de la Agencia Nacional de Aviación Civil brasileña. Está previsto que arribe a Ezeiza en la madrugada del jueves.
Si bien no se detalló la cantidad de argentinos incluidos en este vuelo, se sabe que en los últimos meses aumentaron los casos registrados en los consulados. Hasta ahora, los repatriados viajaban en vuelos comerciales, cada uno acompañado por agentes de deportación.
El operativo se enmarca en la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump, que ya contabiliza unas 200.000 deportaciones desde enero y apunta a alcanzar el millón antes de fin de año. En paralelo, el Departamento de Seguridad Nacional ha intensificado una campaña de “autodeportaciones”, con mensajes en español emitidos en medios de América Latina, incluida la Argentina.
El negocio de los vuelos de deportación también involucra a compañías privadas como Omni Air International, GlobalX y Eastern Air Express, que reciben contratos millonarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Desde el gobierno norteamericano remarcan que los deportados son personas que ingresaron ilegalmente, permanecían sin autorización, tenían antecedentes penales o eran considerados una amenaza para la seguridad nacional.
