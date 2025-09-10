Allanamiento en Rufino por un caso de grooming

Nuevo imputado por juego clandestino en Venado Tuerto
En el marco de una investigación judicial por grooming contra una menor de edad en la provincia de La Pampa, este martes 9 de septiembre se llevó a cabo un allanamiento en una zona rural de Rufino, departamento General López.
El procedimiento se concretó entre las 13:30 y las 15:30 horas, en cumplimiento de un exhorto emitido por el Juzgado de Control de Santa Rosa – 1° Circunscripción Judicial de La Pampa, a cargo del Dr. Néstor Daniel Ralli.
El operativo permitió identificar el lugar de residencia del principal sospechoso, un hombre de 24 años. Durante la diligencia, se incautaron diversos elementos de interés y valor probatorio para la causa.
La acción fue coordinada con recursos humanos y logísticos de la Dirección General de Seguridad Rural “Los Pumas” de Rufino y Venado Tuerto, y contó con la colaboración de fuerzas pampeanas en carácter de veedores.
Finalmente, se notificó formalmente al implicado sobre la causa en su contra, quedando los elementos secuestrados a disposición de la justicia pampeana.
