Milei y Caputo ratifican el plan económico pese al revés electoral en Buenos Aires

El contundente revés electoral sufrido por Javier Milei en la provincia de Buenos Aires no modificó, al menos por ahora, la estrategia económica oficial. El ministro de Economía, Luis Caputo, instruyó a su equipo a comunicar a los inversores que el resultado se debió a “errores tácticos y casos de corrupción” vinculados al armado político, pero aclaró que el programa de ajuste fiscal y monetario continuará sin alteraciones.

La respuesta sorprendió a empresarios y analistas del mercado, que esperaban un gesto de recalibración tras la señal de las urnas. Según informaron fuentes oficiales, Hacienda insistió en que “no habrá pase a precios” ni emisión monetaria, aunque reconoció que la volatilidad cambiaria podría prolongarse en los próximos días.

La firmeza de Caputo en sostener el plan generó fricciones con sectores del propio gabinete. Guillermo Francos, jefe de Gabinete, admitió públicamente que la situación económica impactó en la gente, lo que provocó malestar en el titular de Hacienda y puso en duda su continuidad en el cargo. Paralelamente, crecen las versiones sobre un rol más protagónico de Federico Sturzenegger, quien mantiene un vínculo estrecho con el Presidente y se perfila como posible reemplazo en posiciones clave.

Mientras tanto, consultoras privadas y bancos de inversión como JP Morgan y Morgan Stanley advierten sobre la necesidad de medidas adicionales, entre ellas una eventual devaluación acompañada de un cepo más estricto. Morgan Stanley incluso retiró su recomendación de “compra” de bonos argentinos y advirtió sobre una posible depreciación del peso en el corto plazo.

El panorama suma incertidumbre de cara a la relación con el Fondo Monetario Internacional, ya que el tipo de cambio oficial se acerca al límite de la banda pactada con el organismo. Si se supera ese umbral, el Banco Central debería utilizar reservas para sostener la paridad, una decisión que podría tensar aún más las negociaciones.

En paralelo, la Casa Rosada intenta contener las presiones internas y externas, en medio de un escenario económico delicado y con la mirada puesta en las elecciones legislativas de octubre.