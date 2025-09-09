Rufino: seis años de prisión por intento de homicidio

Un hombre identificado como Fernando Daniel Dip, de 28 años, fue condenado a seis años de prisión por tentativa de homicidio en Rufino. La sentencia fue dispuesta por la jueza Lorena Garini, en el marco de un juicio abreviado llevado adelante en los tribunales locales.

El hecho ocurrió el 21 de marzo de 2024, alrededor de las 15:30, en la casa de un hombre con quien el condenado mantenía un conflicto vinculado a una deuda. Según precisó el fiscal Mauro Menéndez, ambos se encontraban solos en el inmueble cuando se desató una discusión.

En ese contexto, Dip atacó a la víctima con un cuchillo con la intención de quitarle la vida. El agredido sufrió heridas cortantes en distintas partes del cuerpo y logró sobrevivir gracias a una intervención quirúrgica de urgencia.

Durante el proceso judicial, Dip reconoció su responsabilidad como autor del ataque y, junto a su defensor, aceptó la pena y la modalidad abreviada del juicio. La víctima, por su parte, fue informada y expresó su conformidad con la resolución.