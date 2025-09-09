Rufino: seis años de prisión por intento de homicidio

Villa Cañás: recuperan una moto robada en Elortondo
La Policía halló una Yamaha YBR 125 robada en agosto. Un joven de 21 años fue notificado por encubrimiento y permanece en libertad.
Un joven de 28 años fue condenado tras atacar con un cuchillo a otro hombre en una vivienda de Rufino. La investigación estuvo a cargo del fiscal Mauro Menéndez.Policiales 09 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
Un hombre identificado como Fernando Daniel Dip, de 28 años, fue condenado a seis años de prisión por tentativa de homicidio en Rufino. La sentencia fue dispuesta por la jueza Lorena Garini, en el marco de un juicio abreviado llevado adelante en los tribunales locales.
El hecho ocurrió el 21 de marzo de 2024, alrededor de las 15:30, en la casa de un hombre con quien el condenado mantenía un conflicto vinculado a una deuda. Según precisó el fiscal Mauro Menéndez, ambos se encontraban solos en el inmueble cuando se desató una discusión.
En ese contexto, Dip atacó a la víctima con un cuchillo con la intención de quitarle la vida. El agredido sufrió heridas cortantes en distintas partes del cuerpo y logró sobrevivir gracias a una intervención quirúrgica de urgencia.
Durante el proceso judicial, Dip reconoció su responsabilidad como autor del ataque y, junto a su defensor, aceptó la pena y la modalidad abreviada del juicio. La víctima, por su parte, fue informada y expresó su conformidad con la resolución.
La Policía halló una Yamaha YBR 125 robada en agosto. Un joven de 21 años fue notificado por encubrimiento y permanece en libertad.
La PDI secuestró notebooks y celulares en un procedimiento realizado este sábado en calle Tucumán.
Un auto y una bicicleta chocaron este sábado en Venado Tuerto. El ciclista, de 54 años, fue trasladado al Hospital local.
La PDI desarticuló una red de explotación laboral en dos campos rurales. Entre las víctimas había dos menores.
El Senado ratificó la ley que establece medidas extraordinarias hasta 2026: actualización de pensiones, pago de deudas a prestadores y beneficios fiscales para empleadores.
El hecho ocurrió en la esquina de Belgrano y Rivadavia. El sospechoso, de 42 años, fue trasladado a la Comisaría 2da y quedó a disposición de la Justicia.
La conductora contó que durante su embarazo en Milán se dedicó a la escritura y presentó sus obras en una feria internacional.
La ciudad vivió un domingo a pura emoción con la tradicional competencia, que reunió a ciclistas de distintos puntos del país y del extranjero.
El filicidio fue cometido el 31 de agosto de 2023 en el Barrio Solidaridad.
Luego de una reunión entre los dirigentes del ´Rojo´ y APreViDe, la suspensión podría quedar sin efecto.
Las autoridades cortaron la calle para efectuar el operativo de emergencia.