Salta: condenaron a prisión perpetua a la mujer que asesinó a su hijo

Balvanera: 500 evacuados por el derrame de cianuro de hidrógeno en un laboratorio
Las autoridades cortaron la calle para efectuar el operativo de emergencia.
El filicidio fue cometido el 31 de agosto de 2023 en el Barrio Solidaridad.Sociedad08 de septiembre de 2025LORENA ACOSTA
Lidia Raquel Cardozo fue condenada a prisión perpetua por asesinar a su hijo Guillermo Leonel Francia el 31 de agosto de 2023 en el Barrio Solidaridad de la provincia de Salta.
La Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro declaró culpable a la mujer por los delitos de homicidio agravado por el vínculo y lesiones agravadas por el vínculo.
El fiscal Santiago López Soto y la querella solicitaron la máxima pena para la responsable, al tiempo que la defensa pidió la absolución por el beneficio de la duda y en manera subdisidaria, a fin de que se consideren atenuantes por emoción violenta.
Los jueces Leonardo Feans, Martín Pérez y Francisco Mascarello determinaron que Cardozo sea registrada en el Banco de Datos Genéticos.
La madre de Francia declaró ante los magistrados y negó haber ejercido violencia física contra el menor de 11 años.
Además, a través de las preguntas que le fueron formuladas durante la jornada, negó haberle prodigado malos tratos verbales o físicos al menor, aduciendo desconocer la causa de las lesiones sufridas por el niño y que derivaron en su muerte.
Guillermo Leonel Francia fue derivado de emergencia al hospital Papa Francisco de Salta, donde llegó sin vida, a la vez que la autopsia indicó que murió como consecuencia de un traumatismo encéfalo craneal grave por una lesión punzopenetrante.
Los testimonios de familiares, vecinos y médicos fueron claves para constatar la culpabilidad de Cardozo.
