Villa Cañás: recuperan una moto robada en Elortondo

En un operativo realizado en la madrugada del lunes 8 de septiembre, efectivos de la Comisaría Sexta de Villa Cañás recuperaron una motocicleta Yamaha YBR 125 cc que había sido denunciada como robada el pasado 18 de agosto en la localidad de Elortondo.

El procedimiento tuvo lugar en la zona de la terminal de ómnibus de Villa Cañás, donde los agentes identificaron a un joven de 21 años que circulaba con el rodado. Tras verificar los números de chasis y motor, se confirmó que coincidían con la denuncia por robo radicada semanas atrás.

La moto fue secuestrada de manera preventiva y se dio intervención al Ministerio Público de la Acusación (MPA), que dispuso iniciar una causa por encubrimiento contra el conductor.

Una vez cumplimentados los trámites legales correspondientes, el joven recuperó la libertad. La investigación continúa bajo la órbita judicial.