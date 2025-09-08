Villa Cañás: recuperan una moto robada en Elortondo

Allanamiento en Venado Tuerto: detuvieron a un hombre por juego clandestino
La PDI secuestró notebooks y celulares en un procedimiento realizado este sábado en calle Tucumán.
La Policía halló una Yamaha YBR 125 robada en agosto. Un joven de 21 años fue notificado por encubrimiento y permanece en libertad.Policiales 08 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
En un operativo realizado en la madrugada del lunes 8 de septiembre, efectivos de la Comisaría Sexta de Villa Cañás recuperaron una motocicleta Yamaha YBR 125 cc que había sido denunciada como robada el pasado 18 de agosto en la localidad de Elortondo.
El procedimiento tuvo lugar en la zona de la terminal de ómnibus de Villa Cañás, donde los agentes identificaron a un joven de 21 años que circulaba con el rodado. Tras verificar los números de chasis y motor, se confirmó que coincidían con la denuncia por robo radicada semanas atrás.
La moto fue secuestrada de manera preventiva y se dio intervención al Ministerio Público de la Acusación (MPA), que dispuso iniciar una causa por encubrimiento contra el conductor.
Una vez cumplimentados los trámites legales correspondientes, el joven recuperó la libertad. La investigación continúa bajo la órbita judicial.
La PDI secuestró notebooks y celulares en un procedimiento realizado este sábado en calle Tucumán.
Un auto y una bicicleta chocaron este sábado en Venado Tuerto. El ciclista, de 54 años, fue trasladado al Hospital local.
La PDI desarticuló una red de explotación laboral en dos campos rurales. Entre las víctimas había dos menores.
El Senado ratificó la ley que establece medidas extraordinarias hasta 2026: actualización de pensiones, pago de deudas a prestadores y beneficios fiscales para empleadores.
El hecho ocurrió en la esquina de Belgrano y Rivadavia. El sospechoso, de 42 años, fue trasladado a la Comisaría 2da y quedó a disposición de la Justicia.
Un vecino disparó con una escopeta a un perro que ingresó a su predio. El animal murió y la Justicia ordenó la detención del agresor.
El 18 de septiembre en la Estación Belgrano se rematarán 159 lotes, incluyendo vehículos, inmuebles, joyas y electrodomésticos incautados al crimen organizado.
Todas las escuelas incorporarán de manera progresiva dos horas semanales de lenguas extranjeras. Los estudiantes podrán elegir entre cinco opciones.
La provincia concentra captura, acopio y comercio ilegal de especies amenazadas, y funciona como corredor hacia Buenos Aires. El cardenal amarillo y el loro hablador figuran entre las más comprometidas.
Santiago Oría, el cineasta de Javier Milei, lanzó un ruego urgente en redes: "Andá a votar YA MISMO. Por la patria, por el Javo". Crece el temor al ausentismo.
El dato anterior, publicado a las 14, daba cuenta de que a esa hora había votado un tercio del padrón.