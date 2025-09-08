Villa Cañás inaugura muestra de arte futurista

El jueves 11, el Centro Cultural Municipal abrirá sus puertas a una exposición de dibujos, fotos y objetos vinculados al Futurismo. La entrada será libre y gratuita.

Villa Cañás08 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
386

La Municipalidad de Villa Cañás, a través de la Dirección de Cultura, invita a la comunidad a participar de una nueva propuesta artística.
WhatsApp Image 2025-09-08 at 10.19.56 AM

El próximo jueves 11 de septiembre, desde las 18.30 horas, se inaugurará en el Centro Cultural Municipal una muestra dedicada al Futurismo. Allí se podrán apreciar dibujos, fotografías y objetos relacionados con este movimiento artístico que marcó el siglo XX.

La jornada contará con la presencia del artista Darío “Toti” Lacoste, quien presentará parte de su obra, y con la participación musical de Milagros Quiroga, generando un espacio que combina distintas expresiones culturales.

La entrada es libre y gratuita, por lo que se espera la asistencia de vecinos y visitantes que deseen disfrutar de una tarde diferente, donde el arte y la música serán protagonistas.

Te puede interesar
Lo más visto
trafico-ilegal-de-aves

Santa Fe, epicentro del tráfico de aves silvestres

LORENA ACOSTA
Santa Fe07 de septiembre de 2025

La provincia concentra captura, acopio y comercio ilegal de especies amenazadas, y funciona como corredor hacia Buenos Aires. El cardenal amarillo y el loro hablador figuran entre las más comprometidas.

Boletín de noticias