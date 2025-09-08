Villa Cañás inaugura muestra de arte futurista

La Municipalidad de Villa Cañás, a través de la Dirección de Cultura, invita a la comunidad a participar de una nueva propuesta artística.



El próximo jueves 11 de septiembre, desde las 18.30 horas, se inaugurará en el Centro Cultural Municipal una muestra dedicada al Futurismo. Allí se podrán apreciar dibujos, fotografías y objetos relacionados con este movimiento artístico que marcó el siglo XX.

La jornada contará con la presencia del artista Darío “Toti” Lacoste, quien presentará parte de su obra, y con la participación musical de Milagros Quiroga, generando un espacio que combina distintas expresiones culturales.

La entrada es libre y gratuita, por lo que se espera la asistencia de vecinos y visitantes que deseen disfrutar de una tarde diferente, donde el arte y la música serán protagonistas.