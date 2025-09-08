Wanda Nara sorprendió: reveló que escribió dos libros

MasterChef Celebrity: Telefe reveló a sus 20 participantes
Wanda Nara presentó junto a Vero Lozano la nueva edición del reality culinario con figuras del deporte, la música, el periodismo y las redes. Aún restan cuatro famosos por anunciar.
La conductora contó que durante su embarazo en Milán se dedicó a la escritura y presentó sus obras en una feria internacional.Espectáculos08 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
Wanda Nara volvió a dar que hablar, esta vez mostrando un costado poco conocido de su vida. En una entrevista para el programa de YouTube de Grego Rossello, la conductora de MasterChef Celebrity reveló que, mientras vivía en Milán y transitaba un embarazo, escribió dos libros.
La confesión surgió cuando Rossello le preguntó si le había molestado la etiqueta de “botinera”. “Sí, me molestó. No podía caminar. Yo hasta embarazada escribí dos libros y odio escribir y odio leer”, respondió Wanda con sinceridad.
Según relató, durante aquellos meses encontró en la escritura una forma de ocupar su tiempo. Incluso llegó a presentar los libros en la Feria del Libro de Milán, donde el evento tuvo gran repercusión: “Vinieron políticos a la presentación, fue espectacular”, recordó.
Uno de los títulos abordaba la infancia y la alimentación, tema sobre el cual ironizó: “Hice un libro sobre eso y como cómo el culo”. La empresaria remarcó que el reconocimiento en aquel momento se debió también a que pocos conocían su verdadera identidad, lo que le permitió “armar una personalidad nueva” para ese ámbito.
Wanda Nara presentó junto a Vero Lozano la nueva edición del reality culinario con figuras del deporte, la música, el periodismo y las redes. Aún restan cuatro famosos por anunciar.
La cantante contó que imitaba los gastos de su ex pareja, lo que la llevó a quedar en una situación económica complicada. Además, aseguró que él no colaboraba en la relación.
El músico compartió un emotivo momento con Lionel Messi, Rodrigo de Paul y Claudio “Chiqui” Tapia luego del triunfo de Argentina frente a Venezuela en el Monumental.
Tras su separación de Martín Demichelis, la modelo fue vinculada a un hombre ocho años menor. Amigos cercanos aseguran que está disfrutando de su nueva etapa.
La líder de la Coalición Cívica contó que se ve una vez por semana con un hombre “muy famoso” y que su relación se basa en la ternura y la discreción.
El capitán argentino asistió con su familia a la obra Rocky, protagonizada por su amigo Nicolás Vázquez, y generó una ovación inesperada en el Teatro Lola Membrives.
El 18 de septiembre en la Estación Belgrano se rematarán 159 lotes, incluyendo vehículos, inmuebles, joyas y electrodomésticos incautados al crimen organizado.
Todas las escuelas incorporarán de manera progresiva dos horas semanales de lenguas extranjeras. Los estudiantes podrán elegir entre cinco opciones.
La provincia concentra captura, acopio y comercio ilegal de especies amenazadas, y funciona como corredor hacia Buenos Aires. El cardenal amarillo y el loro hablador figuran entre las más comprometidas.
Santiago Oría, el cineasta de Javier Milei, lanzó un ruego urgente en redes: "Andá a votar YA MISMO. Por la patria, por el Javo". Crece el temor al ausentismo.
El dato anterior, publicado a las 14, daba cuenta de que a esa hora había votado un tercio del padrón.