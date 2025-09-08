Wanda Nara sorprendió: reveló que escribió dos libros

Wanda Nara volvió a dar que hablar, esta vez mostrando un costado poco conocido de su vida. En una entrevista para el programa de YouTube de Grego Rossello, la conductora de MasterChef Celebrity reveló que, mientras vivía en Milán y transitaba un embarazo, escribió dos libros.

La confesión surgió cuando Rossello le preguntó si le había molestado la etiqueta de “botinera”. “Sí, me molestó. No podía caminar. Yo hasta embarazada escribí dos libros y odio escribir y odio leer”, respondió Wanda con sinceridad.

Según relató, durante aquellos meses encontró en la escritura una forma de ocupar su tiempo. Incluso llegó a presentar los libros en la Feria del Libro de Milán, donde el evento tuvo gran repercusión: “Vinieron políticos a la presentación, fue espectacular”, recordó.

Uno de los títulos abordaba la infancia y la alimentación, tema sobre el cual ironizó: “Hice un libro sobre eso y como cómo el culo”. La empresaria remarcó que el reconocimiento en aquel momento se debió también a que pocos conocían su verdadera identidad, lo que le permitió “armar una personalidad nueva” para ese ámbito.